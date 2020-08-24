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Украина победит COVID-19: Зеленский сделал обнадеживающий прогноз

24 августа 2020, 15:10

Власти делают все возможное, чтобы преодолеть коронавирусную эпидемию.

Зеленский
Украинцы будут болеть только футболом, музыкой и путешествиями - Зеленский / УНИАН

На данный момент у Украины есть все возможности для того, чтобы победить коронавирусную инфекцию COVID-19. Также в стране присутствует кадровый потенциал среди медицинского персонала для борьбы с вирусом.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе поздравления украинцев с Днем независимости страны.

По его словам, на сегодняшний день государство обеспечивает условия для противодействия коронавирусной угрозе. Украинские медицинские работники активно задействованы в лечении пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

"Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории. И самое главное, что у нас есть, - это украинские медики", - сказал президент.Читайте такжеУ Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус

Зеленский заверил, что украинцам удастся преодолеть коронавирусную инфекцию, после чего все смогут снова жить свободной жизнью.

"Будут болеть лишь футболом на трибунах, музыкой на концертах и путешествиями", - подчеркнул президент.

Напомним, согласно данным на утро понедельника, 24 августа, в Украине установлено 106 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 заболели 1799 украинцев.

новости Украины коронавирус в Украине Владимир Зеленский День Независимости Украины
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