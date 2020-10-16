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Украина получит вакцину против Covid-19: в Минздраве раскрыли детали

16 октября 2020, 11:17

Главными поставщиками вакцины должны стать британская Astrozen и американская Novavax.

коронавирус,вакцина
Вакцину от Covid-19 будут поставлять несколькими траншами / Reuters

Украина должна быть в списке приоритетных стран, которые первыми получат вакцину против коронавируса.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 16 октября.

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину среди первых стран, которые будут ее использовать. Мы зашли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и который необходим для того, чтобы все страны, независимо от их экономического положения, могли получить вакцину одними из приоритетных", – рассказал Ляшко.

Механизм COVAX предусматривает, что 92 страны получат вакцину или бесплатно, или ниже рыночной цены. Главными поставщиками должны стать британская Astrozen и американская Novavax.

Производство и регистрация вакцин будут проходить в Индии – в Институте сывороток. После регистрации препаратов все страны из указанного списка должны получить первым траншем вакцину в размере 3% от населения страны. В дальнейшем несколькими траншами она будет довезена для покрытия 20% населения.

Прежде всего вакцину от коронавируса получат:

  • работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;
  • работники, обеспечивающие ответ на чрезвычайные ситуации;
  • люди с серьезными сопутствующими заболеваниями;
  • люди старшего возраста, проживающие закрытым коллективом;
  • работники с критическим риском;
  • работники школ;
  • люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;
  • пожилые люди;
  • люди, которые живут в приютах для бездомных.

Ляшко добавил, что для Украины будут стараться давать один и тот же вакцинный препарат.

"Страна должна обеспечить принятие продукта, цепь развозки к каждому кабинету прививки и прививочные сессии. По имеющейся у нас информации, сейчас проходит разработка около 180 вакцин-кандидатов. 10 из них – на третьей клинической стадии", – резюмировал главный санврач.

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