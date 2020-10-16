Украина в зоне риска: в Минздраве предупредили об опасности из-за коронавируса

По словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина еще не вышла на пик заболеваемости Covid-19.
Украинцы должны сосредоточить максимальное внимание на соблюдении профилактических мер. На данный момент нельзя сказать, что Украина вышла на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией – количество заражений будет расти в том случае, если люди будут халатно относиться к рекомендациям властей.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Утро с Украиной.
По его словам, украинцам следует очень серьезно отнестись к эпидемиологической ситуации в стране и не пренебрегать карантинными мероприятиями.
"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям", - отметил министр.
Кроме того, глава Минздрава акцентировал внимание на том, что среди специалистов наиболее подвержены возможному заражению коронавирусной инфекцией медицинские работники. Как только в Украине появится вакцина против Covid-19, они первыми пройдут процедуру вакцинации.
"Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они прежде всего должны быть защищены ", - подчеркнул Степанов.Читайте такжеВ Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование
Коронавирус в Украине
- Кабинет министров в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории страны принял решение о продлении режима адаптивного карантина до 31 декабря.
- Комиссия ТЭБ и ЧС 14 октября постановила, что с 19 октября города Харьков помещен в красную зону.
- Аналогичное решение было принято и в отношении Полтавы.
- 15 октября правительство изменило карантинные правила красной эпидемиологической зоны. В ряде городов красной зоны не будут закрывать заведения общественного питания и останавливать работу общественного транспорта.
- В пятницу утром, 15 октября, в Украине был зафиксирован новый суточный рекорд – за последние 24 часа коронавирусом заразились 5 992 человека.