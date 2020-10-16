Украина в зоне риска: в Минздраве предупредили об опасности из-за коронавируса

Степанов призвал украинцев соблюдать противоэпидемиологические меры во избежание заражения коронавирусом / УНИАН

Украинцы должны сосредоточить максимальное внимание на соблюдении профилактических мер. На данный момент нельзя сказать, что Украина вышла на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией – количество заражений будет расти в том случае, если люди будут халатно относиться к рекомендациям властей.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Утро с Украиной.

По его словам, украинцам следует очень серьезно отнестись к эпидемиологической ситуации в стране и не пренебрегать карантинными мероприятиями.

"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям", - отметил министр.

Кроме того, глава Минздрава акцентировал внимание на том, что среди специалистов наиболее подвержены возможному заражению коронавирусной инфекцией медицинские работники. Как только в Украине появится вакцина против Covid-19, они первыми пройдут процедуру вакцинации.

"Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они прежде всего должны быть защищены ", - подчеркнул Степанов.Читайте такжеВ Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование

Коронавирус в Украине