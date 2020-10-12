Украина выпала из Топ-10 мировых антилидеров по распространению Covid-19

Среди европейских стран Украина занимает седьмое место антирейтинга.
По состоянию на 11 октября коронавирус 2020 в мире диагностировали у 277 тысяч человек, умерли в этот день 3868 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
В 213 странах обнаружили 277 630 случаев заражения коронавирусом. В частности 90 тысяч больных - в странах Европы.
Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 среди европейских стран является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 11-м месте.
Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает седьмое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится 25-м месте.
Коронавирус в мире – статистика на 12 октября
По состоянию на утро понедельника, 12 октября, в мире зарегистрированы 37 408 593 случая заражения коронавирусом.
За сутки поставили 302 668 новых диагнозов Covid-19.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 075 848 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине официально зарегистрировали 261 034 случая заражения коронавирусом. За сутки в Украине поставили +4768 новых диагнозов.
- По состоянию на утро воскресенья в Киеве зарегистрировали 27 497 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +502.
- 8 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.