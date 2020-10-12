Украина выпала из Топ-10 мировых антилидеров по распространению Covid-19

Коронавирус заразил почти 37,5 миллиона человек во всем мире / Фото pixabay.com

По состоянию на 11 октября коронавирус 2020 в мире диагностировали у 277 тысяч человек, умерли в этот день 3868 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В 213 странах обнаружили 277 630 случаев заражения коронавирусом. В частности 90 тысяч больных - в странах Европы.

Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 среди европейских стран является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 11-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает седьмое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится 25-м месте.

www.worldometers.info/coronavirus

Коронавирус в мире – статистика на 12 октября

По состоянию на утро понедельника, 12 октября, в мире зарегистрированы 37 408 593 случая заражения коронавирусом.

За сутки поставили 302 668 новых диагнозов Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 075 848 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 12 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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