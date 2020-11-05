Украинцев без масок будут наказывать: названы условия и сумма штрафа

Штраф за неношение маски составит от 170 до 255 гривен / Фото Reuters

В Украине введут штрафы за неношение масок в людных местах во время карантина. Профильный комитет уже рассмотрел законопроект О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в четверг, 5 ноября.

"Минздрав будет просить ВР принять законопроект, который вводит штрафы за нарушение карантина – неношение масок в местах, где это является обязательным. Это законопроект №3891, который при рассмотрении на профильном комитете поддержали народные депутаты. Мы рассчитываем на принятие его в сессионном зале", – пояснил Степанов.

Согласно документу, штрафовать будут граждан во время карантина, если они находятся в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Сумма штрафа составит от десяти (170 грн) до пятнадцати (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Штраф на нарушителя составляется на месте, без решения суда. Оштрафовать украинцев без маски будут иметь право работники Нацполиции, сотрудники эпидемиологического контроля и представители органов местного самоуправления.

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