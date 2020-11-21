Украинцев без масок начнут штрафовать: закон вступил в силу

Закон о штрафах за игнор масок вступил в силу / Фото Reuters

В субботу, 21 ноября, в Украине вступает в силу закон о штрафах за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок.

В пятницу, 20 ноября, закон О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 1000-IX был опубликован в газете Верховной Рады Голос Украины. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Как будут наказывать украинцев без масок: условия и сумма штрафа

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе и респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, а также и изготовленных самостоятельно – влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законе.

Документ предусматривает штрафы от 170 до 255 грн. Маска, которая надета неправильно, будет считаться административным нарушением. Например, если прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

Выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции или санитарно-эпидемиологической службы. Штраф на нарушителя составляется на месте, без решения суда.

К слову, согласно исследованию группы Рейтинг, каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно. При этому украинцы очень часто надевают респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

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Напомним: