УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Украинцев оштрафуют за неношение масок: Зеленский подписал закон

19 ноября 2020, 14:01

Закон должен поспособствовать предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

Владимир Зеленский
У Зеленского утверждают, что принятые меры сделают граждан более ответственными / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон, которым предусматривается административная ответственность в виде штрафа для граждан, которые пребывают в общественных местах без защитных масок или носят их ненадлежащим образом в период карантина в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX, дополняющий статью 44-3 Административного кодекса Украины частью второй, предполагающей штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Штраф грозит лицам, которые пребывают в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (защитных масок), которые должны закрывать нос и рот.Читайте также"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19

В Офисе президента утверждают, что такие меры должны поспособствовать снижению уровня распространения коронавирусной инфекции.

"Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусом, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений", - подчеркивается в сообщении.

Карантин в Украине

  • Верховная Рада 17 марта ввела жесткие штрафные санкции в связи с началом эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. За нарушение карантинных мер украинцам грозил штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
  • В июле президент Владимир Зеленский призвал устроить проверки в общественных местах на предмет нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Нарушителей карантина обещали штрафовать.
  • Парламент 6 ноября принял закон, который предусматривает административную ответственность за неношение защитных масок в общественных местах.
  • По словам министра юстиции Дениса Малюськи, украинцам грозит штраф от 170 до 255 гривен, причем полиция будет составлять протокол на месте – решение суда требоваться не будет.

Владимир Зеленский штрафы новости Украины коронавирус в Украине защитные маски для лица
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев оштрафуют за неношение масок: Зеленский подписал закон». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Уничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавирусаУничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавируса Жесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали срокиЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки "Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 ​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине Возвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявлениеВозвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявление
Следующий материал

Последние новости

14:06
Google выпустила Chrome 87 – обязательно к ознакомлению всем пользователям браузера
14:01
Украинцев оштрафуют за неношение масок: Зеленский подписал закон Видео
13:52
Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы Видео
13:42
Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне
13:29
Летим, ковыляя во мгле - рецензия на фильм Линия горизонта Видео
Реклама
13:22
Новый шанс Трампа: еще один штат США согласился на пересчет голосов Видео
13:13
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
13:07
Пик пандемии COVID-19: в ВОЗ сделали заявление о стабилизации ситуации Видео
13:01
Токсическое поражение печени: 10 признаков опаснейшего состояния Видео
12:52
1+1 возвращает Винника и Фреймут в полуфинал Танці з зірками 2020
12:48
Большая премьера: не пропустите анонс новой игры от авторов серии Hitman
12:35
Невролог объяснил, как мат влияет на человека Видео
12:29
"Последствия будут ужасными": Ляшко назвал главную опасность пандемии COVID-19 Видео
12:24
В НБУ рассказали, что ждет гривну в случае жесткого карантина в Украине Видео
12:18
Жена Димы Монатика впечатлила образом в смелой фотосессии
12:14
Украинцы оценили действия Зеленского по борьбе с эпидемией COVID-19: сколько недовольных Видео
12:07
От The Last of Us Part II до DOOM: названы номинанты "игрового Оскара" The Game Awards 2020 Видео
12:05
Предприниматели просят Раду защитить их от "безумных" инициатив Гетманцева
11:49
Астрологи назвали мастеров коротких романов Видео
11:43
Warner Bros назначила новую дату выхода Чудо-женщины 1984 в Украине
Реклама
11:40
90% таких людей "заработают" инфаркт: врач указал на болезнь Видео
11:38
Коррупция на тендерах: в Славянске подано заявление в прокуратуру и ГБР
11:35
Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают карантин выходного дня Видео
11:31
В Армении оценили вероятность отставки Никола Пашиняна Видео
11:29
Степанов назвал главную ошибку при лечении коронавируса Видео
11:19
Число тяжелых больных коронавирусом возрастет: врач назвала причину Видео
11:09
День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты
10:56
Большое заблуждение: Комаровский развеял популярный миф о лечении вирусов Видео
10:48
В браузере Opera появилась функция, о которой давно просили пользователи Видео
10:46
Вызывает жар и внутренние кровотечения: мир может атаковать новый опасный вирус
10:45
Работа Foodex24 восстановлена: Владислав Савченко рассказал как чуть не потерял бизнес за $600 тыс новости компании
10:36
У Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление Видео
10:33
Кульбида предупредил, что грозит Украине зимой Видео
10:19
Трамп заявил о готовности к затяжной войне за Белый дом и назвал главных врагов Видео
10:13
Путин проглатывает от Эрдогана просто всё мнение
09:54
COVID-19 добрался до отдаленного островного государстве в Тихом океане Видео
09:50
Лечение коронавируса: инфекционист раскрыл залог успеха Видео
09:45
Карантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источник Видео
09:14
Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство Видео
09:02
Больным COVID-19 нужно в больницу при одном условии – инфекционист Видео
Реклама
08:58
"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19 Видео
08:50
Украинцам стоит уже сейчас привыкать к подорожанию газа мнение
08:33
Киев третий день подряд бьет рекорды по числу новых больных COVID-19 за сутки Видео
08:20
В Конгрессе США дали "зеленый свет" для расширения санкций против режима Лукашенко Видео
08:19
Антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки более 13 тысяч человек Видео
07:59
России "светят" новые санкции из-за отравления Навального
07:57
"Вернем все, что вы украли": Зеленский и Порошенко сцепились в Сети из-за карантина Видео
07:32
В Конгрессе США решили пресечь возвращение России в G7
07:11
Тотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху Видео
07:06
Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять