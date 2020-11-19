Украинцев оштрафуют за неношение масок: Зеленский подписал закон

Закон должен поспособствовать предотвращению распространения COVID-19 в Украине.
Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон, которым предусматривается административная ответственность в виде штрафа для граждан, которые пребывают в общественных местах без защитных масок или носят их ненадлежащим образом в период карантина в Украине.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX, дополняющий статью 44-3 Административного кодекса Украины частью второй, предполагающей штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).
Штраф грозит лицам, которые пребывают в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (защитных масок), которые должны закрывать нос и рот.Читайте также"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19
В Офисе президента утверждают, что такие меры должны поспособствовать снижению уровня распространения коронавирусной инфекции.
"Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусом, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений", - подчеркивается в сообщении.
Карантин в Украине
- Верховная Рада 17 марта ввела жесткие штрафные санкции в связи с началом эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. За нарушение карантинных мер украинцам грозил штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
- В июле президент Владимир Зеленский призвал устроить проверки в общественных местах на предмет нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Нарушителей карантина обещали штрафовать.
- Парламент 6 ноября принял закон, который предусматривает административную ответственность за неношение защитных масок в общественных местах.
- По словам министра юстиции Дениса Малюськи, украинцам грозит штраф от 170 до 255 гривен, причем полиция будет составлять протокол на месте – решение суда требоваться не будет.