Украинцев оштрафуют за неношение масок: Зеленский подписал закон

У Зеленского утверждают, что принятые меры сделают граждан более ответственными / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон, которым предусматривается административная ответственность в виде штрафа для граждан, которые пребывают в общественных местах без защитных масок или носят их ненадлежащим образом в период карантина в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX, дополняющий статью 44-3 Административного кодекса Украины частью второй, предполагающей штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Штраф грозит лицам, которые пребывают в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (защитных масок), которые должны закрывать нос и рот.Читайте также"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19

В Офисе президента утверждают, что такие меры должны поспособствовать снижению уровня распространения коронавирусной инфекции.

"Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусом, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений", - подчеркивается в сообщении.

Карантин в Украине