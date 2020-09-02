Украинцы будут по-новому выходить из коронавирусной самоизоляции

В Украине меняют правила выхода из самоизоляции / УНИАн

В Украине меняют алгоритм тестирования на коронавирус для выхода из самоизоляции. Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, Минздрав планирует изменить этот алгоритм уже на этой неделе. Теперь будет достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим.

Об этом Ляшко рассказал в ходе онлайн-брифинга в среду, 2 сентября.

По его словам, для выхода из самоизоляции все еще нужно делать ПЦР-тестирование, однако в алгоритм тестирования внесут изменения. Теперь в случае отсутствия симптомов выйти из самоизоляции можно будет на 14-й день без проведения ПЦР-тестирования, объяснил Лашко.

"Само же тестирование таким методом сдвинут на седьмой-восьмой день изоляции, что позволит выйти из нее раньше", - сказал главный санитарный врач.

Также Ляшко добавил, что будет достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим.

При этом главный санитарный врач уточнил, что те граждане Украины, которые переболели Covid-19, но находятся на амбулаторном лечении, могут сдать такой тест бесплатно.

Читайте такжеВ больницах столпотворение: в Минздаве взволнованы ростом госпитализаций из-за COVID-19Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине через неделю изменятся правила тестирования на коронавирус. Министерство здравоохранения Украины и Всемирная организация здравоохранения обсудили обновление правил тестирования на COVID-19.

Об этом Ляшко рассказал в ходе брифинга 2 сентября.

По его словам, в ВОЗ пообещали обновить правила уже на следующей неделе. Ляшко отметил, что в протокол по тестированию на коронавирусную болезнь введут быстрые тесты на антиген. В частности, рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген выпустили Соединенные Штаты Америки.