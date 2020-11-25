Украинцы с COVID-19 смогут вызвать "скорую" на дом по-новому

Пока что услуга будет работать в тестовом режиме, а затем перейдет на постоянную основу.
С четверга, 26 ноября, в Украине начнет действовать новый способ вызова мобильной бригады для ПЦР-тестирования на коронавирус на дому.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео опубликовано в Facebook.
Вызвать медиков на дом можно будет через контакт-центр Министерства здравоохранения.
Пока что такая услуга будет работать в тестовом режиме, а затем перейдет на постоянную основу.
"Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц на местах, чтобы мы могли быстро вызвать мобильную бригаду", – пояснил Степанов.
По словам главы Минздрава, к концу ноября в Украине также намерены начать консультации семейных врачей на линии контакт-центра.
Телефон контактного центра Минздрава:0-800-60-20-19.
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