Украинцы с COVID-19 смогут вызвать "скорую" на дом по-новому

Вызвать медиков на дом можно будет через контакт-центр Министерства здравоохранения / УНИАН

С четверга, 26 ноября, в Украине начнет действовать новый способ вызова мобильной бригады для ПЦР-тестирования на коронавирус на дому.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео опубликовано в Facebook.

Вызвать медиков на дом можно будет через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Пока что такая услуга будет работать в тестовом режиме, а затем перейдет на постоянную основу.

"Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц на местах, чтобы мы могли быстро вызвать мобильную бригаду", – пояснил Степанов.

По словам главы Минздрава, к концу ноября в Украине также намерены начать консультации семейных врачей на линии контакт-центра.

Телефон контактного центра Минздрава:0-800-60-20-19.

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