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Украине грозят миллионы зараженных – инфекционист

5 июня 2020, 14:19

Вадим Аристов рассказал, почему стало расти количество зараженных коронавирусом украинцев.

Коронавирус
Инфекционист объяснил, почему эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты / Фото pixabay.com

Увеличение количества зафиксированных новых случаев заболевания Covid-19, которое наблюдалось в течение последних дней в Украине, связано с постепенным выходом страны из карантина и отменой ограничений.

Об этом в комментарии Главреду заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

"Это логично: во время карантина всегда количество инфицированных снижается, и скорость распространения вируса падает. Поэтому, естественно, когда был снят карантин в нашей стране, стала расти скорость распространения коронавируса. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас – это закономерный и ожидаемый процесс", – отметил Аристов.

По словам инфекциониста, проблема Украины заключается в недостаточном тестировании на Covid-19.

"У нас делается около 70 тысяч тестов на неделю, а нужно – 380 тысяч. Тогда мы бы успевали "изымать" инфицированных людей из общества и изолировать, чтобы они не заражали других", –пояснил Вадим Аристов.

Кроме того, отмечает он, расследование контактов выявленных инфицированных ведется недостаточно. В основном тестируют тех, кто сам обратился к врачу с проявленными симптомами. Но "симптомные люди" отвечают за передачу лишь в около 40% случаев заражений.

"50% заражений происходит от людей, которые переносят коронавирус бессимптомно, или от тех, у кого симптомы пока не проявились. Еще 10% заражений происходит благодаря передаче через внешнюю среду: дверные ручки, деньги и т. д. Важно отслеживать и контакты инфицированного – международный опыт говорит, что это ориентировочно 30 человек. Эти 30 человек, скорее всего, будут находиться еще на стадии инкубационного периода или в самом начале пресимптомной или асимптомной инфекции. А, значит, мы сможем вовремя изолировать их", – отметил инфекционист.

По мнению Аристова, эпидемия в Украине в ближайшее время будет проявлять себя в большей степени – количество больных будет ежедневно расти на несколько десятков. Однако объявление второго карантина, по его словам, будет зависеть от системы тестирования и отслеживания контактов.

"Если тестирование будет ускоряться, а контакты будут интенсивно отслеживаться, в карантине не будет необходимости. Но коронавирус будет продолжать циркулировать, а потому каждый должен соблюдать smart-карантин: каждый имеет свою голову на плечах, и поэтому должен ответственно выполнять все правила, чтобы обезопасить себя", – пояснил Аристов.

Пока у украинцев не выработается коллективный иммунитет, то есть пока не переболеет 70% населения, проблема коронавируса не исчезнет с повестки дня, считает инфекционист.

"В данный момент мы приближаемся ко второму пику первой волны эпидемии коронавируса, а со временем придет и вторая волна. Каждый пик может быть в десятки и сотни раз выше, чем то, что мы наблюдали в марте-мае. Весной Украина "прошла по краешку эпидемии" только благодаря вовремя введенному президентом Зеленским карантину. Однако оппозиция заставила сомневаться в эффективности этих мер, поэтому повторно ввести карантин в Украине будет гораздо сложнее. Но если этого не сделать, или не инвестировать в систему интенсивного отслеживания контактов зараженных, ситуация может разогнаться настолько, что одновременно заболеют миллионы", – предостерег Вадим Аристов.

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