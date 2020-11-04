Украине светит еще одна зона карантина: журналистка узнала запреты

В нашей стране возможен локальный жесткий карантин, предупредила Соня Кошкина.
Журналистка Соня Кошкина сообщила, что карантин в Украине может измениться – возможно появление еще одной карантинной зоны.
Кабмин может одобрить внедрение карантинной зоны, условное название которой – "черная", написала Кошкина в своем канале в Telegram.
По ее данным, критерии новой зоны карантина разрабатывают, однако основной уже определен – полная заполненность коек в больницах.
Журналистка подчеркнула, что в "черной" зоне хотят внедрить жесткий карантин – остановку работы всего.
"…Полного локдауна снова не будет – экономика не выдержит. Но! К уже существующему перечню зон для регионов добавят еще одну. Условное название – "черная"…", – поделилась Кошкина.Читайте такжеЗоны карантина в Украине обновлены: красную пополнили два областных центра
- Напомним, в марте из-за коронавируса COVID-19 была объявлена пандемия, 11 числа Украина ввела общенациональный карантин.
- Позже карантин продляли и смягчали, он стал адаптивным – судьбу ограничительных мер начали решать местные власти.
- В Украине ввели карантинное зонирование – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную карантинные зоны. В этих зонах действуют разные карантинные ограничения.
- Кабинет министров решил, что карантин в Украине должен действовать до конца текущего года.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
Масочный режим;
Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 5 квадратных метров;
Залы кинотеатров должны быть заполнены на 50%;
Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
Все ограничения зеленой зоны;
Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
Запрещена работа турбаз и хостелов;
В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
Прекращена плановая госпитализация;
Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, но в них не могут принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
Не работает общественный транспорт;
Не работают учебные заведения;
Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров.