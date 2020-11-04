Украине светит еще одна зона карантина: журналистка узнала запреты

Журналистка Соня Кошкина сообщила, что карантин в Украине может измениться – возможно появление еще одной карантинной зоны.

Кабмин может одобрить внедрение карантинной зоны, условное название которой – "черная", написала Кошкина в своем канале в Telegram.

По ее данным, критерии новой зоны карантина разрабатывают, однако основной уже определен – полная заполненность коек в больницах.

Журналистка подчеркнула, что в "черной" зоне хотят внедрить жесткий карантин – остановку работы всего.

"…Полного локдауна снова не будет – экономика не выдержит. Но! К уже существующему перечню зон для регионов добавят еще одну. Условное название – "черная"…", – поделилась Кошкина.Читайте такжеЗоны карантина в Украине обновлены: красную пополнили два областных центра

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

Масочный режим;

Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 5 квадратных метров;

Залы кинотеатров должны быть заполнены на 50%;

Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

Все ограничения зеленой зоны;

Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

Запрещена работа турбаз и хостелов;

В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;

Прекращена плановая госпитализация;

Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;

В детские лагеря не привозят детей на новые смены;

Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, но в них не могут принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

Не работает общественный транспорт;

Не работают учебные заведения;

Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров.