"Это полное убожество": вирусолог посоветовала не ждать украинскую вакцину

По словам вирусолога, Украина получит американско-немецкую вакцину от коронавируса не раньше чем через год / Reuters

Компании Pfizer и BioNTech заявили значительном прорыве в разработке вакцины от Covid-19: промежуточные итоги тестирования их вакцины, находящейся в фазе клинических испытаний на людях, указывают на невероятно высокую эффективность препарата на уровне 90%. Учитывая солидность этих компаний, это – прекрасная новость, поскольку значит, что человечество все-таки получит вакцину от этой вирусной инфекции.

Об этом в комментарии Главреду заявила вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.

Однако, по мнению вирусолога, когда Украина может получить эту вакцину – большой вопрос.

"Не известно, когда очередь дойдет до нас. Дай бог, чтобы это случилось к будущему эпидемическому сезону. Так что – через год. Раньше Украина вряд ли получит вакцину", – считает Алла Мироненко.

И теперь, по ее словам, задача заключается в том, чтобы как можно большее количество наших сограждан смогли дождаться ее.

Читайте такжеЕсть ли свет в конце тоннеля, или Что затрудняет получение Украиной вакцины от Covid-19Прежде всего, по мнению Мироненко, эту вакцину должны будут получить украинцы, которые относятся к группам риска. В первую очередь – пожилые люди.

"Пожилых людей в Украине, наверное, около четверти населения. И уже сейчас возникает вопрос – кто за это заплатит? Ведь далеко не все пожилые люди в нашей стране смогут это сделать самостоятельно. Однако, если эта категория граждан будет защищена, это будет уже существенно. Поскольку молодые люди и люди среднего возраста переболеют, получат иммунитет – и ничего страшного. Дети вообще болеют либо безсимптомно, либо легко, и быстро выходят из этого состояния", – пояснила вирусолог.

При этом сложно говорить о том, сколько времени потребуется, чтобы, имея вакцину, остановить эпидемию. Так как, по словам Аллы Мироненко, в разных странах это займет разное количество времени. Естественно, если США и Германия быстрее привьют своих пожилых людей, и смогут обеспечивать вакциной другие категории граждан, то Украине для этого потребуется намного больше времени.

На вакцину украинского производства Алла Мироненко советует не полагаться, поскольку, по ее мнению, эта затея бесперспективна.

"В Украине отдельные деятели говорят: дайте нам сто миллионов – и мы вам сделаем вакцину, сляпаем ее прямо тут, на столе. Это – полное убожество. Это несерьезно", – отметила вирусолог.