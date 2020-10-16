Украинские лаборатории получили более миллиона грн на разработку вакцины от Covid-19 / Reuters

Руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что более миллиона гривен на разработку отечественной вакцины от коронавируса уже получили две украинские лаборатории.

В интервью телеканалу Украина 24 политик сообщил, что инвестиции были выделены лабораториям в Харькове и Львове.

"На сегодня этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы изобретения украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, более одного миллиона ушло во Львов и какая-то сумма — в Харьков", — сказал он.

Уточняется, что средства были выделены на реализацию исследовательских работ.

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Украина и вакцина от коронавируса