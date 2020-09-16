Украину и другие страны ждет новая напасть от COVID-19 из-за климата – ученые

Коронавирус 2020 - в Украине станет сезонной напастью / УНИАН

Коронавирус в Украине станет сезонной болезнью. Это касается всех стран с умеренным климатом, утверждают ученые Американского университета Бейрута в Ливане. То есть окончательно избавиться от этой болезни уже не получится.

В нашей стране климат – умеренно-континентальный. Во всех странах с подобным климатом коронавирусная инфекция COVID-19 станет сезонным явлением – как только сформируется коллективный иммунитет. Об этом говорится в статье на портале Frontiers in Public Health.

Читайте такжеБольной гриппом может слечь с Covid-19 и наоборот – израильский врачУченые установили, что выживаемость вирусов во внешней среде зависит от сезонных изменений температуры и влажности. От этих же факторов зависит, как часто люди группами находятся в помещениях – и насколько их организм подвержен инфекциям.

Летом вирусы погибают быстрее, а люди в душных помещениях устраивают массовые посиделки реже – поэтому сезонные вирусы не так опасны. Но это правило срабатывает лишь при наличии иммунитета у большинства людей.

COVID-19 пока не дает иммунитета – поэтому сезонный фактор на него не распространяется. Как только коллективный иммунитет появится – можно будет ожидать, что статистика по коронавирусу в Украине и остальных странах с умеренным климатом летом начнет демонстрировать положительную динамику.

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