Украину от распространения COVID-19 спасет локдаун – инфекционист

Реализовать жесткий карантин можно только при условии привлечения силовых структур, считает Владимир Курпита.
На фоне ежедневного роста числа зараженных коронавирусом в Украине введение жесткого карантина является оправданным шагом, но реализовать его можно только при условии привлечения силовых структур.
Об этом заявил врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита, передает Obozrevatel.
"С эпидемиологической точки зрения введение локдауна – это, наверное, шаг, который мог бы спасти от распространения COVID-19. Но я считаю, что это на данный момент невыполнимая миссия", – заявил он.
Курпита объяснил, что дело не в самом факте объявления жесткого карантина, а в том, чтобы люди соблюдали карантинные ограничения. При этом медик обратил внимание на снижение доверия граждан к государственным институтам.
"Поэтому выполнить их (карантинные нормы, - ред.) можно будет только путем жестких действий со стороны полиции или каких-то других силовых структур. Это серьезный вызов для правительства", – подчеркнул Курпита.
"Это не украинское ноу-хау, так во всем мире. Если вводятся ограничения, то они вводятся прежде всего жесткими административными мерами, которые выполняют органы полиции или внутреннего правопорядка", – добавил инфекционист.
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Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на вторник, 10 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 479 197 человек. За сутки поставили +10 179 новых диагнозов. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 756 человек. За сутки умер еще +191 пациент.
- Киев лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. За 24 часа в столице поставили + 747 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных по состоянию на утро 10 ноября – 45 667 человек.
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