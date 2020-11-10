Украину от распространения COVID-19 спасет локдаун – инфекционист

Локдаун должен сопровождаться жесткими административными мерами / УНИАН

На фоне ежедневного роста числа зараженных коронавирусом в Украине введение жесткого карантина является оправданным шагом, но реализовать его можно только при условии привлечения силовых структур.

Об этом заявил врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита, передает Obozrevatel.

"С эпидемиологической точки зрения введение локдауна – это, наверное, шаг, который мог бы спасти от распространения COVID-19. Но я считаю, что это на данный момент невыполнимая миссия", – заявил он.

Курпита объяснил, что дело не в самом факте объявления жесткого карантина, а в том, чтобы люди соблюдали карантинные ограничения. При этом медик обратил внимание на снижение доверия граждан к государственным институтам.

"Поэтому выполнить их (карантинные нормы, - ред.) можно будет только путем жестких действий со стороны полиции или каких-то других силовых структур. Это серьезный вызов для правительства", – подчеркнул Курпита.

"Это не украинское ноу-хау, так во всем мире. Если вводятся ограничения, то они вводятся прежде всего жесткими административными мерами, которые выполняют органы полиции или внутреннего правопорядка", – добавил инфекционист.

Читайте такжеРада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима

Коронавирус в Украине – последние новости: