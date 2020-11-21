Украину ждет жесткий карантин после Нового года: эксперт сделал заявление

Украина после Нового года может столкнуться с тотальным локдауном на 3-4 недели - эксперт / УНИАН

Уже после 1 января 2021 года карантин в Украине может стать тотальным. Причем не исключено, что он будет длиться 3-4 недели. Власти не намерены запускать серьезные карантинные ограничения до Нового года, чтобы не навредить бизнесу.

Об этом заявил экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с профилактическими ограничениями в стране.

Эксперт полагает, что жесткого карантина украинцам не избежать, и теперь главный вопрос состоит в том, когда конкретно будут введены соответствующие меры. Перед Новым годом карантин исключен из-за угрозы потерь для бизнеса, тогда как уже в новом году карантинные меры могут усилить.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление

"Сейчас, наверное, задача власти дотянуть до 1 января и потом закрыть. Думаю, карантин выходного дня не сыграет особую роль, а на полный уже времени не хватает", - сказал Фурса и подчеркнул, что жесткий карантин, вероятно, будет введен на 3-4 недели. Именно такие сроки наименее болезненны для украинской экономики.

Карантин в Украине