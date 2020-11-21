Украину ждет жесткий карантин после Нового года: эксперт сделал заявление

Власти не будут вводить тотальный локдаун в Украине до конца декабря, считает Сергей Фурса.
Уже после 1 января 2021 года карантин в Украине может стать тотальным. Причем не исключено, что он будет длиться 3-4 недели. Власти не намерены запускать серьезные карантинные ограничения до Нового года, чтобы не навредить бизнесу.
Об этом заявил экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с профилактическими ограничениями в стране.
Эксперт полагает, что жесткого карантина украинцам не избежать, и теперь главный вопрос состоит в том, когда конкретно будут введены соответствующие меры. Перед Новым годом карантин исключен из-за угрозы потерь для бизнеса, тогда как уже в новом году карантинные меры могут усилить.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление
"Сейчас, наверное, задача власти дотянуть до 1 января и потом закрыть. Думаю, карантин выходного дня не сыграет особую роль, а на полный уже времени не хватает", - сказал Фурса и подчеркнул, что жесткий карантин, вероятно, будет введен на 3-4 недели. Именно такие сроки наименее болезненны для украинской экономики.
Карантин в Украине
- Кабинет министров Украины 13 октября принял решение о продлении карантина на территории страны до 31 декабря. При этом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации профилактические меры были ужесточены.
- 11 ноября правительство отменило разделение страны на эпидемиологические зоны и установило карантин выходного дня. С 14 ноября по субботам и воскресеньям в Украине запрещена работа заведений общепита и торгово-развлекательной сферы.
- 20 ноября в Сети появился возможный проект нового карантина в Украине, который, согласно данной информации, может быть введен с 1 декабря по 14 января.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 21 ноября заявил, что правительство в первую очередь будет изучать показатели карантина выходного дня. Если профилактика на выходных не сработает, власть может перейти к обсуждению тотального локдауна.