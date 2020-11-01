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Укрзализныця прекращает продажу билетов из городов красной зоны

1 ноября 2020, 23:42

В частности, под запрет попадает Ужгород.

Поезд
Укрзализныця прекращает продажу билетов из Ужгорода и еще ряда станций / УНИАН

Со 2 ноября Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций, расположенных в красной зоне карантина.

Как сообщается на сайте госкомпании, в том числе под ограничение попадает крупный город Ужгород.

"С 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

  • Со станции Ужгород прекращается продажа билетов на поезда № 17/18 Харьков – Ужгород; № 81/82 Киев – Ужгород; № 107/108 Одесса – Ужгород; № 29/30 Киев – Ужгород; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 3/4 Запорожье – Ужгород; № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

  • Из станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне прекращается продажа билетов на поезд № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

  • Со станции Пологи: на поезда № 10/9 Мариуполь – Киев; № 84/83 Мариуполь – Киев; № 116/115 Киев – Бердянск.

  • Из станций Сарата, Кулевча: поезд № 145/146 Киев – Измаил.

  • Со станции Салават-1: поезда № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев.

  • Со станции Шепетовка: поезда № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев; № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 91/92 Львов – Киев; № 217/218 Киев – Рахов.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:

  • № 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород)

  • № 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)

  • № 45/46 Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород)

  • № 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород)

  • № 81/82 Чоп-Пас – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)

  • № 107/108 Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород).

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

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