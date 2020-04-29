Кто в Украине умер от коронавируса – статистика МОЗ

Коронавирус уносит жизни людей с хроническими заболеваниями / УНИАН

В Украине большинство погибших от коронавируса были старше 50 лет и, как показывает статистика, чаще умирали мужчины, чем женщины.

"С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией. По половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев)", - сообщает пресс-служба МОЗ.

Как показывает официальная статистика, 71%, имели хронические заболевания — сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологию, заболевания почек и лёгких. У некоторых течение болезни осложнялось сразу несколькими заболеваниями.

Как ранее сообщалось, в Британии ученые Университета Центрального Ланкашира в результате исследований сделали вывод, что пандемия коронавируса в будущем серьезно ослабит сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ.

Напомним, коронавирус в мире не убавляет своих оборотов и уже вовсю бушует в африканских странах. В связи с этим в ВОЗ сделали тревожное заявление.

Ранее Главред писал, что Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали перспективы создания вакцины от коронавируса. По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, ожидать появление готовой вакцины против коронавируса можно не ранее, чем через год.