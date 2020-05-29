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Умер Самвел Гаспаров - муж Натальи Вавиловой заразился коронавирусом

29 мая 2020, 15:01

Советсткий и российский режиссер Самвел Гаспаров умер в 81 год. Муж звезды Москва слезам не верит болел коронавирусом.

Самвел Гаспаров
Умер Самвел Гаспаров / facebook/georgiy.saakov

Российский режиссер Самвел Гаспаров умер в Москве за 2 недели до 82-летия от коронавируса.

Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" Натальи Вавиловой скончался от коронавируса и друугих тяжелых болезней, пишет редактор Uzbekistan Armenian Magazine Георгий Сааков в своем Facebook.

Режиссер Самвел Гаспаров тяжело и долго болел не только коронавирусом. Но коронавирусной инфекцией вместе с ним болела также его жена Наталья Вавилова, которой 61 год. Наталья Дмитриевна делала все, чтобы облегчить состояние супруга

"Скорбная весть. Очень. От Нины Шадури, завлит. Тбилисского грибоедовского театра: в Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, уроженец Тбилиси, выпускник ВГИКа, ученик Михаила Ромма, Читайте такжеЗвезда Бэтмена и Начала Марион Котийяр болела коронавирусомсоздатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска". Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел", — написал Сааков.

Еще полгода назад сообщалось, что Гаспаров страдает от тяжелой формы гастрита и лечится в больнице и дома. О времени и месте похорон Самвела Гаспарова пока не сообщается.

Самвел Гаспаров - биография и семья

Самвел Гаспаров родилася 7 июня 1938 года в Москве. Самвел Гаспаров закончил ВГИК, был учеником Михаила Ромма. Карьеру начала сначала с рассказов, которые писал пока работал дальнобойщиком.

Карьеру начала с фильма в 1974 году о водителе-дальнобойщике "Рейс первый рейс последний".

В 1979 году на премьере картины Москва слезам не верит познакомился с актрисой Натальей Вавиловой, которая вскоре стала его женой. Наталья Вавилова – супруга режиссера Самвела Гаспарова, хорошо известная по роли Александры в известной картине В. Меньшова "Москва слезам не верит", а Анна Гаспарова – дочь режиссера Самвела Гаспарова, актриса Тбилисского Русского драматического театра им.А.С.Грибоедова.

Самвел Гаспаров - фильмография

Самвел Гаспаров - Режиссер

  • 1974 — Рейс первый, рейс последний
  • 1977 — Ненависть
  • 1977 — Свидетельство о бедности
  • 1979 — Забудьте слово "смерть"
  • 1980 — Хлеб, золото, наган
  • 1981 — Шестой
  • 1983 — Без особого риска
  • 1985 — Координаты смерти
  • 1987 — Как дома, как дела?
  • 1990 — Стервятники на дорогах
  • 2009 — Капкан для киллера

Самвел Гаспаров - Актер

  • 1980 — Хлеб, золото, наган

Самвел Гаспаров - Сценарист

  • 1990 — Стервятники на дорогах

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