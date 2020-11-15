Уничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавируса

Сок черноплодной рябины уничтожает до 97% коронавируса / Фото pixabay.com

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма выяснили, что некоторые напитки способны помочь организму эффективно бороться с коронавирусом.

Об этом пишет bioRxiv.

Сообщается, что ученые смешивали с водой соки некоторых ягод и смотрели, как они будут взаимодействовать с коронавирусом. В результате были определены три напитка, которые способны уничтожить COVID-19.

Сок черноплодной рябины уничтожает до 97% коронавируса в организме всего за пять минут. Гранатовый сок также обладает сильным противовирусным и противовоспалительным эффектом. Третья жидкость, которая помогает бороться с коронавирусом – это зеленый чай .

"Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку", - считают исследователи.

Отмечается, что можно полоскать данными соками и чаем горло по нескольку раз в день, чтобы уничтожать патогены в ротовой полости.

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Напомним: