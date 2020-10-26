Урологи нашли новую опасность для спермы от COVID-19

Оказывается, зловредный китайский коронавирус способен поражать и мужской генофонд
Председатель исполнительного комитета Союза педиатров Российской Федерации Лейла Намазова-Баранова утверждает ‒ обследование детей, которые переболели китайским коронавирусом COVID-19, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности (способности к зачатию детей - Главред) мужчин.
Именно так цитирует ученую российское информагентство РИА Новости. По ее словам, у мальчиков, которые переболели китайским коронавирусом COVID-19, наблюдаются серьезные изменения в развитии сперматозоидов.
"Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза (развитие сперматозоидов - Главред). Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", ‒ сказала Намазова-Баранова.
По ее словам, обследование таких детей также продемонстрировало снижение на треть когнитивных функций после перенесения COVID-19.
"Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно", ‒ подытожила медик.
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