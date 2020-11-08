"Уровень аборигенов Амазонки": врач резко высказался о лечении пациентов с COVID-19 в Украине

Некоторым пациентам достаточно 2-3 дня подышать кислородом на фоне общего лечения и можно не занимать чье-то место в больнице / Reuters

Врач-педиатр из Харькова, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков рассказал о проблемах при лечении зараженных коронавирусом украинцев.

В частности, по его словам, многих пациентов можно было бы не госпитализировать, а лечить дома. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Пеньков считает, что для преодоления пандемии в стране делается недостаточно, а чиновники и медики должны разработать "рабочие действующие правила игры".

"Сколько раз собирались врачи поликлиник, стационаров больниц хотя бы на какую-то локальную конференцию и обсуждали, что вообще происходит в городе? Какой контингент больных, кто чем лечит, на что есть ответ, на что его нет? Хоть одна конференция в каком-то городе Украины проходила, чтобы врачи обсудили? Я не слышал. Каждый сам по себе", - рассказал Пеньков.

Врач считает, где именно лечить не так важно, главное правильно проводить лечение.

"Можно и на улице лечение проводить, лишь бы грамотно (…) Надо медицину приводить в норму. Не только в вопросе зарплат, но и интеллектуального обеспечения, вопросов образования, вопросов протоколов работы для всех", — считает медик.

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По его мнению, количество койкомест — это абсолютно не критерий готовности системы.

"У нас открыли койки, а там кислорода нет. Мы положили туда человека, который и дома может лечиться. А кислородом, как мне сказали, и с сатурацией 88 могут не забрать, потому что нет мест, и кому эти койки нужны, если кислорода нет", — говорит врач.

Пеньков отметил, что многим пациентам достаточно 2-3 дня подышать кислородом на фоне общего лечения и можно не занимать чье-то место в больнице, где есть высокопотоковая кислородная терапия.

"Нужно делать сортировки и понимать, какие пациенты нуждаются в госпитализации, а какие - нет. Если дома, то как лечить дома. Эту практику с немедленным КТ-исследованием и назначением антибиотиков после ПЦР-тестов и КТ, если мы в течение месяца не преодолеем в стране, то можно считать, что мы на уровне аборигенов Амазонки. Пора бы уже проснуться, это абсолютно неправильный подход", - считает Андрей Пеньков.

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