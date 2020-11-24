Усиление карантина и компенсация украинцам: у Зеленского объяснили ситуацию

Жесткий карантин в Украине – это серьезный удар по экономике страны, считает Олег Устенко.
На данный момент нельзя с точностью сказать, введут ли усиленный карантин в Украине. Такие меры могут нанести колоссальный урон экономике страны. При этом государство не обладает значительными возможностями для выплаты компенсаций украинцам.
Как рассказал советник президента Олег Устенко в эфире телеканала Украина 24, тотального локдауна на территории страны исключать нельзя. Однако подобные меры существенно отразятся на платежеспособности государства.
"Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун - это серьезный удар по экономике", - отметил он, добавив, что сейчас нельзя точно сказать, ждет ли украинцев усиление противоэпидемиологических мероприятий.
По его словам, власти будут руководствоваться не экономическими показателями, а вопросом здоровья людей.
"На первом плане - вопрос здоровья нации, здоровья населения. Насколько это возможно, тактика по сдерживанию количества заболевших", - подчеркнул Устенко.Читайте такжеКарантин выходного дня не сработал: в Слуге народа заговорили о локдауне
Карантин в Украине
- На данный момент на территории страны официально действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- По причине роста заболеваемости COVID-19 власти приняли решение ввести карантин выходного дня. Как минимум до 30 ноября по выходным не должны работать кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в Украине следует ввести двухнедельный карантин, предусматривающий ограничение массовых мероприятий на Новый год и Рождество.
- Президент Владимир Зеленский пообещал компенсации в размере 8 тысяч гривен, на которые могут рассчитывать более миллиона украинцев, пострадавших из-за карантина. Речь идет о предпринимателях и наемных работниках.