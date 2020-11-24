Усиление карантина и компенсация украинцам: у Зеленского объяснили ситуацию

У Зеленского утверждают, что введение локдауна в Украине не исключено / Скриншот YouTube

На данный момент нельзя с точностью сказать, введут ли усиленный карантин в Украине. Такие меры могут нанести колоссальный урон экономике страны. При этом государство не обладает значительными возможностями для выплаты компенсаций украинцам.

Как рассказал советник президента Олег Устенко в эфире телеканала Украина 24, тотального локдауна на территории страны исключать нельзя. Однако подобные меры существенно отразятся на платежеспособности государства.

"Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун - это серьезный удар по экономике", - отметил он, добавив, что сейчас нельзя точно сказать, ждет ли украинцев усиление противоэпидемиологических мероприятий.

По его словам, власти будут руководствоваться не экономическими показателями, а вопросом здоровья людей.

"На первом плане - вопрос здоровья нации, здоровья населения. Насколько это возможно, тактика по сдерживанию количества заболевших", - подчеркнул Устенко.Читайте такжеКарантин выходного дня не сработал: в Слуге народа заговорили о локдауне

Карантин в Украине