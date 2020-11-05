Усиление карантина в Украине: Кабмин намерен принять решение по транспорту

Маршруты, которые едут из Киева, также могут запретить - Ляшко / УНИАН

Правительство намерено рассмотреть рекомендации Минздрава по ужесточению карантина в Украине в ходе внеочередного заседания, которое планируют провести в пятницу, 6 ноября. Власти могут ограничить работу пассажирских перевозок в городах и районах красной эпидемиологической зоны.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию Сегодня.

Кабинет министров может запретить или ограничить движение в красной зоне поездов, пригородных электричек, автобусов на внутриобластном, межобластном и междугороднем уровнях. Передвижение автомобилей ограничивать не планируют.

По словам чиновника, решение, вероятно, будет рассматриваться на основе постановления правительства о карантине от 22 июля 2020 года.

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение работы общественного транспорта. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - подчеркнул Ляшко.Читайте такжеКарантин в Украине усилят: названы дополнительные ограничения

Карантин в Украине