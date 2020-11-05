Усиление карантина в Украине: Кабмин намерен принять решение по транспорту

В красной зоне могут остановить междугороднее и железнодорожное сообщение.
Правительство намерено рассмотреть рекомендации Минздрава по ужесточению карантина в Украине в ходе внеочередного заседания, которое планируют провести в пятницу, 6 ноября. Власти могут ограничить работу пассажирских перевозок в городах и районах красной эпидемиологической зоны.
Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию Сегодня.
Кабинет министров может запретить или ограничить движение в красной зоне поездов, пригородных электричек, автобусов на внутриобластном, межобластном и междугороднем уровнях. Передвижение автомобилей ограничивать не планируют.
По словам чиновника, решение, вероятно, будет рассматриваться на основе постановления правительства о карантине от 22 июля 2020 года.
"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение работы общественного транспорта. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - подчеркнул Ляшко.Читайте такжеКарантин в Украине усилят: названы дополнительные ограничения
Карантин в Украине
- Правительство 13 октября приняло решение о продлении адаптивного карантина на территории Украины до 31 декабря. В стране продолжает действовать карантинное разделение по эпидемиологическим зонам.
- По состоянию на 5 ноября, в Украине зафиксировано 430 467 тысяч прецедентов заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирус подцепили еще 9 850 украинцев – это новый антирекорд.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что власти не будут серьезно усиливать карантин и останавливать работу общественного транспорта, так как такой шаг может существенно повлиять на экономику страны.
- По информации журналистки Сони Кошкиной, в Украине планируют создать так называемую "черную зону" карантина, где будут значительно усилены противоэпидемиологические мероприятия.