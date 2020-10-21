Усилят ли карантин в Украине после выборов: СМИ узнали о пяти сценариях

Усиление карантина будет связано с увеличением количества больных до 10 тысяч в сутки и загруженностью больниц.
Власти Украины рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине до конца года. При этом решение о локдауне пока что не обсуждается.
Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой сразу три источника во властных учреждениях.
Карантин в Украине могут усилить до конца года, но это решение, скорее всего, будет связано с увеличением количества больных до 10 тысяч в сутки и загруженностью больниц.
"Есть пять сценариев – зеленый, желто-зеленый, желтый и черный. Зеленого точно не будет. Черный – если будет высокая смертность и больше 10 тыс. заражений в сутки", - рассказал собеседник.
По его словам, против усиления карантина выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгать. Глава Кабмина делает ставку на адаптивный карантин. При этом решения принимают на Банковой.
"Решение о каком-то локдауне даже не обсуждается. Минздрав это коммуницирует в том числе в качестве профилактики – запугать украинцев, чтобы соблюдали нынешние ограничения. Кабмин сейчас лоббирует наказание за неношение защитных масок, ужесточение контроля, проверки. Но закрывать весь бизнес, как это было весной, точно не будут. Во всяком случае, пока это даже не обсуждается", – дополнил источник.
Уточняется также, что ни один из сценариев усиления карантина не связан с местными выборами, которые пройдут 25 октября.
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