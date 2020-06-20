Ужесточать карантин в Украине Кабмин будет по новой методике

Ужесточение карантина - как будут усиливать карантин в Украине / УНИАН

Карантин в Украине в случае необходимости ужесточать будут по новой методике. В перечень обновленных индикаторов вместо показателя инцидентности вошли: загруженность больниц, динамика роста коронавируса и другие.

Новые правила уже опубликованы на правительственном портале и вступят в силу 22 июня.

С понедельника областью со значительным распространением COVID-19 называется регион, где имеется хотя бы один из следующих признаков:

коэффициент выявления случаев COVID-19 превысил 11%;

в учреждениях здравоохранения койки загружены более чем на 50%;

в течение недели среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения;

показатель динамики роста коронавируса превысил 10%.

Что касается последнего индикатора, то показатель динамики роста начнут учитывать, если за последнюю отчетную неделю будет регистрироваться более 8 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

Также карантин в Украине – на той или иной территории – ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС после соответствующего представления главного государственного санитарного врача области или города. Если такое решение принято, то отменить его можно будет не раньше, чем через 7 дней с момента принятия – опираясь на новые эпидемические данные.

Ранее были озвучены карантинные правила, по которым живет Украина до 31 июля. Адаптивный карантин в Украине предусматривает обязательное ношение масок и паспорта, если человек собрался на улицу.

В то же время две территории в Украине – Винница и Житомирская область – ужесточили карантин с 19 июня. Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине стартовала вторая волна COVID-19. За последние сутки на территории Украины зафиксирована почти тысяча заражений коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная уже с 22 июня 2020.