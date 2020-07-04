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Ужесточение карантина в Украине: как "закрутили гайки" в Харькове и на Закарпатье

В областном центре из-за Covid-19 запрещена работа кинотеатров.

4 июля 2020, 08:30
Из-за вируса из Китая карантин усилен на Закарпатье и в Харькове – Ужесточение карантина Украина
Из-за коронавируса карантин усилен на Закарпатье и в Харькове / УНИАН

Карантин в Украине для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, в частности, усилен в Харькове и в Закарпатской области.

В Харькове запретили работу кинотеатров, также запрещено проводить мероприятия с участием более десяти человек, говорится на сайте Харьковского горсовета.

На Закарпатье запретили работу заведений, которые сдаются в аренду для провидения массовых мероприятий, сообщили в Закарпатской областной госадминистрации.

Ужесточение карантина в Харькове – как "закрутили гайки":

  • Заведения общественного питания, в которых нет летней площадки или площадь которых менее 50 квадратных метров, могут работать только на вынос или на доставку;
  • Учреждения общественного питания могут работать только до 22:00.

Ужесточение карантина на Закарпатье – как "закрутили гайки":

  • Запретили работу вещевых рынков на территории Межгорского района;
  • Ограничили время работы развлекательных заведений и заведений общественного питания до 22:00;
  • Ограничили проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов и в других культовых сооружениях. Богослужения можно проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Читайте такжеВ Киеве ужесточают карантин: Кличко рассказал о главных измененияхНапомним, коронавирус в Харькове по состоянию на 3 июля обнаружили у 1 тысячи 570 человек. По состоянию на 2 число в Харькове было 1 тысяча 525 инфицированных.

Covid-19 в Закарпатской области по состоянию на 3 июля нашли у 3 тысяч 126 человек. По состоянию на 2 июля вирус на Закарпатье обнаружили у 3 тысяч 46 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в 11 областях Украины эпидемиологическая ситуация не соответствует установленным критериям, санитарные врачи из этих областей подали представления об усилении карантина.

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