Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условие

Кличко назвал условие усиления карантина в городе / УНИАН

В Киеве возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и назвал условие усиления карантина в городе.

По его словам, такое решение могут принять, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах. Об этом Кличко заявил 31 августа в эфире программы Свобода слова.

"Это может произойти только в случае так называемого "инфекционного взрыва" – когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые смогут оказывать помощь больным", – подчеркнул мэр Киева.

По словам Кличко, это "крайний случай". Он выразил надежду , что до такого критического состояния ситуация в городе не дойдет.

Как сообщал Главред, 31 августа Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине. В столице заразились за сутки еще 277 человек. При этом шесть пациентов скончались. Всего в Киеве по состоянию на 31 августа были зафиксированы 13 370 случаев заболевания.