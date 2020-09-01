Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условие

Власти столицы не исключают закрытие метро и приостановку работы наземного транспорта.
В Киеве возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и назвал условие усиления карантина в городе.
По его словам, такое решение могут принять, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах. Об этом Кличко заявил 31 августа в эфире программы Свобода слова.
"Это может произойти только в случае так называемого "инфекционного взрыва" – когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые смогут оказывать помощь больным", – подчеркнул мэр Киева.
По словам Кличко, это "крайний случай". Он выразил надежду , что до такого критического состояния ситуация в городе не дойдет.
Как сообщал Главред, 31 августа Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине. В столице заразились за сутки еще 277 человек. При этом шесть пациентов скончались. Всего в Киеве по состоянию на 31 августа были зафиксированы 13 370 случаев заболевания.