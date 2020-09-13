Ужесточение карантина в Киеве с 14 сентября: что запретят в столице

В Киеве ограничат массовые мероприятия / УНИАН

В понедельник,14 сентября, вступит в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС по новому разделению Украины на эпидемиологические зоны. Киев оказался в оранжевой карантинной зоне – в столице ограничат массовые мероприятия, закроют хостелы, оптимизируют сферу городского транспорта и запретят работу спортивных клубов, которые не могут обеспечить соблюдение социальной дистанции.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, Киев столкнется с рядом ограничений, которые присущи оранжевой зоне. Причиной попадания столицы в оранжевую зону является регистрация более 125 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Чтобы не допустить попадания Киева в красную зону карантина, местным органам власти следует внимательно относиться к очаговым случаям заражения коронавирусом.

"Если правильно будем регистрировать ситуацию и работать в очагах, то до "красной зоны" не дойдет", - рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Что изменится в Киеве с 14 сентября

Проведение массовых мероприятий, количество участников которых превышает 220 человек, запрещено. Социальная дистанция – 10 квадратных метров от одного человека до другого.

Запрещена деятельность учреждений, представляющих услуги по размещению людей (исключение – гостиницы)

Учебные группы в ВУЗах и ПТУ – не более 20 человек

Ограничение плановой госпитализации, исключение – критические случаи

Фитнес залы и спортивные клубы могут работать только в том случае, если они могут обеспечить соблюдение социальной дистанции в 10 квадратных метров

В лагеря и санатории, в столице и пригороде, детей принимать не будут

Перевозка пассажиров – только сидячие места в количестве 50% мест для сидения

Как будут работать школы в Киеве

Заместитель главы Киевской государственной городской администрации Валентин Мондриевский заявил, что школы в столице будут работать так же, как и на прошлой неделе. Учеников ждет смешанный формат – дневное и дистанционное обучение – о котором родителям дополнительно расскажут классные руководители.