Ужесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы

Действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно, заявил Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет выступать против введения запрета на въезд иностранцам и массового возвращения украинцев домой, если такой вопрос появится на повестке дня правительства.
Об этом Кулеба заявил на брифинге 13 октября.
"Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел - все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", - заявил он.
Кулеба отметил, что на международных переговорах постоянно поднимают тему коронавируса.
"Единодушное мнение, что хотя Covid-19 тот же, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно", - отметил он.
Министр отметил, что сейчас и общество не готово к возвращению жестких ограничений, и страны думают о последствиях закрытия границ для экономики.
Коронавирус и карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- На заседании Кабинета министров 13 октября Минздрав предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого локдауна в стране не будет, но карантинные ограничения все же усилят. В частности, Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в "красной зоне", а в "зеленой" - позволить до 50 человек.
- С 28 августа иностранным гражданам был запрещен въезд в Украину. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров.
- Позднее в Государственном агентстве развития туризма заявили о том, что пересмотрят постановление о запрете на въезд на территорию Украины для иностранцев.
- В начале сентября Кабмин существенно изменил правила въезда иностранцев в Украину. В первую очередь, правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам.