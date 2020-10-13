Ужесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы

Дмитрий Кулеба оценил возможность введения полного локдауна / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет выступать против введения запрета на въезд иностранцам и массового возвращения украинцев домой, если такой вопрос появится на повестке дня правительства.

Об этом Кулеба заявил на брифинге 13 октября.

"Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел - все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", - заявил он.

Кулеба отметил, что на международных переговорах постоянно поднимают тему коронавируса.

"Единодушное мнение, что хотя Covid-19 тот же, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно", - отметил он.

Министр отметил, что сейчас и общество не готово к возвращению жестких ограничений, и страны думают о последствиях закрытия границ для экономики.

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