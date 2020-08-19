В 10 раз более заразный: в мире обнаружили новую мутацию коронавируса

Коронавирус мутировал / pixabay.com

В Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии распространяется мутация коронавируса, которая является более заразной, но менее смертельной.

Об этом заявил старший консультант Национального университета Сингапура и избранный президент Международного общества инфекционных заболеваний Пол Тамбья, передает Reuters.

По его словам, распространение штамма COVID-19 D614G в некоторых частях мира совпало с падением показателей смертности в этих регионах.

"Может быть, это хорошо – иметь более заразный, но менее смертоносный вирус", – сказал Тамбья.

Экаперт добавил, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутации.

"В интересах вируса заразить больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина в плане пищи и убежища", – добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ученые обнаружили мутацию еще в феврале в Европе и Америке. ВОЗ также заявила, что нет никаких доказательств того, что новый штамм привел к более тяжелому течению болезни.

При этом отмечается, что подобные мутации вряд ли изменят вирус настолько, чтобы сделать потенциальные вакцины менее эффективными.

"Эти варианты почти идентичны и не изменили области, которые обычно распознает наша иммунная система, поэтому не должно быть никаких различий для разрабатываемых вакцин", – считает Себастьян Маурер-Стро из агентства науки, технологий и исследований.

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Напомним, ранее ученые Гонконга сравнили штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе третьей волны коронавируса в Гонконге. В ходе работы они обнаружили генетическую идентичность штаммов с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.

"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования. Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", – отметил доцент Гилман Сиу из местного Политеха.