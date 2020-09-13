В AstraZeneca сделали заявление о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19

Испытания вакцины от коронавируса компании AstraZeneca признаны безопасными.
Один из лидеров гонки за создание вакцины от COVID-19 компания AstraZeneca продолжит в Великобритании третью фазу испытания препарата от коронавируса AZD1222, который был разработан совместно и учеными Оксфордского университета. Работа с вакциной AstraZeneca признана безопасной.
Об этом сообщает немецкое издание DW.
Согласно заявлению компании, решение о продолжении испытания вакцины в третьей фазе принято после того, как британское агентство по вопросам регулирования лекарственных средств подтвердило безопасность проведения исследования.
Отмечается, что приостановка испытания препарата 6 сентября после того, как у одного из добровольцев были зафиксированы проблемы со здоровьем, позволила медицинским регуляторам детально изучить возможность безопасного применения вакцины. Участники и исследователи будут дополнительно ознакомлены с такими данными.Читайте такжеСтепанов сообщил, кому раньше всех достанется вакцина от COVID-19
В AstraZeneca добавили, что компания и в дальнейшем будет сотрудничать с контролирующими органами для обеспечения эффективности вакцины.
"Компания будет продолжать работать с органами здравоохранения во всем мире и руководствоваться рекомендациями о том, когда могут возобновиться и другие ее клинические испытания, чтобы обеспечить вакцину на широкой, справедливой и безвозмездной основе во время этой пандемии", - подчеркнули в пресс-службе фармкомпании.
- Ранее в AstraZeneca сделали заявление, согласно которому фармацевтическая компания приостанавливает испытание вакцины в третьей фазе по причине болезни одного из добровольцев. После этого была начата процедура изучения безопасности вакцины.
- Врач-кардиолог Ирина Амосова рассказала, что испытание вакцины приостановили из-за диагностирования у добровольца поражения спинного мозга – острого поперечного миелита.
- Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил, что исследование приостановлено из-за начала процедуры проверки качества вакцины.