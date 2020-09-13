В AstraZeneca сделали заявление о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19

В AstraZeneca обещают эффективно работать над вакциной против коронавируса / Reuters

Один из лидеров гонки за создание вакцины от COVID-19 компания AstraZeneca продолжит в Великобритании третью фазу испытания препарата от коронавируса AZD1222, который был разработан совместно и учеными Оксфордского университета. Работа с вакциной AstraZeneca признана безопасной.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

Согласно заявлению компании, решение о продолжении испытания вакцины в третьей фазе принято после того, как британское агентство по вопросам регулирования лекарственных средств подтвердило безопасность проведения исследования.

Отмечается, что приостановка испытания препарата 6 сентября после того, как у одного из добровольцев были зафиксированы проблемы со здоровьем, позволила медицинским регуляторам детально изучить возможность безопасного применения вакцины. Участники и исследователи будут дополнительно ознакомлены с такими данными.Читайте такжеСтепанов сообщил, кому раньше всех достанется вакцина от COVID-19

В AstraZeneca добавили, что компания и в дальнейшем будет сотрудничать с контролирующими органами для обеспечения эффективности вакцины.

"Компания будет продолжать работать с органами здравоохранения во всем мире и руководствоваться рекомендациями о том, когда могут возобновиться и другие ее клинические испытания, чтобы обеспечить вакцину на широкой, справедливой и безвозмездной основе во время этой пандемии", - подчеркнули в пресс-службе фармкомпании.