В Австралии начнут производство перспективной вакцины против COVID-19

В Мельбурне хотят изготовить миллионы флаконов с препаратом.
Биотехнологическая компания CSL в австралийском Мельбурне готовится к производству миллионов флаконов одной из наиболее перспективных вакцин против коронавируса COVID-19.
Препарат все еще подлежит утверждению Администрацией терапевтических товаров для использования в Австралии, но ученые надеются, что испытания докажут его эффективность, передает The Age.
По словам главного научного сотрудника CSL Эндрю Нэша, флаконы в один миллилитр вакцины от COVID-19, принадлежащей Оксфордском университету, начнут распределять 9 ноября.
В частности, размороженный препарат, поступавший из клеточного банка, специалисты добавляют в биореактор – сосуд, где происходят биологические реакции. Там вакцина будет проходить так называемый процесс брожения, расти и размножаться.
Через шесть дней ее должны отфильтровать и очистить, оставив только антиген, готовый к вводу во флаконы для дозирования.
"Будет восемь-девять подобных процессов, каждый из которых даст от 3 до 4 миллионов доз. Мы делаем это заранее, чтобы, если клиническое испытание будет положительным, вакцина стала доступной для распространения среди населения", – объяснил доктор Нэш.
СSL производит две отдельные вакцины – Оксфорд-AstraZeneca и от Квинслендского университета. Во время исследований на животных обе эффективно остановили поглощение COVID-19 глубоко в легких.
Доктор Нэш отметил: исследования подтвердили, что вакцина Оксфорд-AstraZeneca безопасна.
"Мы наблюдали, что она может вызвать иммунный ответ, который надеялись увидеть. Нам придется тестировать на большом количестве людей, чтобы убедиться, что этот иммунный ответ не позволяет им заразиться", – добавил он.
Если вакцина окажется успешной, ожидается, что будут нужны две дозы препарата на человека.
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