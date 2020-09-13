В Австрии и Чехии заявили о начале второй волны коронавируса

Курц просит австрийцев соблюдать карантин / УНИАН

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, поэтому граждане должны быть бдительными.

"То, что мы сейчас наблюдаем - это начало "второй волны". Количество заражений растет очень быстро. Две недели назад мы регистрировали около 350 заражений в сутки, вчера - уже более 850", - цитирует австрийского лидера Die Presse.

По словам Курца, в Вене фиксируют 50% всех новых случаев коронавируса в стране.

"Вскоре мы достигнем 1000 заражений в день", - предупреждает канцлер.

Австрийский лидер подчеркнул, что впереди страну ждет "тяжелая осень и зима", и призвал людей проявить ответственность, соблюдать меры защиты во время пандемии. Уже следующим летом, подчеркнул Курц, можно будет вернуться к нормальной жизни, однако сейчас нужно справиться с вызовами, придерживаться дисциплины и осторожности.

"Нам нужно вместе справиться с вызовами, которые принесут последующие месяцы - с той же дисциплиной и осторожностью, как и весной", - отмечает он.

Аналогичное мнение озвучил и главный эпидемиолог Чехии Роман Примула.

"Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии", — сказал Примула.