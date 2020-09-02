В больницах столпотворение: в Минздаве взволнованы ростом госпитализаций из-за COVID-19

Больницы загружены почти наполовину / УНИАН

Коронавирус в Украине ежедневно выявляют у более 2 тысяч человек. По состоянию на 2 сентября в стране зафиксировали 123 303 случая заражения, при этом в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, уже заняты 44% койко-мест, заявил глава Минздрава Максим Степанов и призвал украинцев носить маски и соблюдать дистанцию.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 2 сентября.

По его словам, в Украине в некоторых регионах сильно растет количество госпитализированных.

"Даже выделив 36 тысяч койко-мест, которые на сегодняшний день уже или задействованы, или стоят в резерве, мы практически каждый день вводим новые больницы, потому что в некоторых регионах у нас очень сильно растет количество госпитализированных. В целом на сегодня, если взять людей уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 и людей, которые уже поступили в больницы, но еще ожидают подтверждения диагноза, то занято уже 44% койко-мест", - объяснил министр здравоохранения.

Также Степанов подчеркнул, что коронавирус - очень тяжелая болезнь, и ее нельзя победить исключительно силами системы здравоохранения, исключительно силами врачей.

"Это очень тяжелая болезнь, и победить исключительно силами системы здравоохранения, исключительно силами врачей без вас, уважаемые украинцы, просто невозможно. Невозможно победить COVID-19, если мы не будем соблюдать те правила, которые нам диктует новая реальность. Мы должны это понять. Это никакие не экстренные мероприятия. Это просто наша жизненная необходимость – пользоваться масками, соблюдать дистанцию, использовать антисептики", - особо отметил министр.

Читайте такжеВ Украине через неделю изменятся правила тестирования на коронавирус - ЛяшкоНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.

Об этом Степанов рассказал в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

По его словам, усиленные противоэпидемиологические мероприятия власти могут ввести в случае резкого роста заболеваемости по всей стране. При этом министр надеется, что подобного развития ситуации можно избежать.