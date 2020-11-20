В больнице Киева повесилась пенсионерка с коронавирусом

В больнице повесилась женщина с коронавирусом / УНИАН

В Киеве в клинической больнице №12 покончила с собой женщина, которая лечилась от коронавируса.

Как сообщили УНН в Главном управлении Нацполиции Киева, женщина повесилась.

"Пенсионерка 1942 года рождения повесилась, лечилась в больнице. Открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство)", – рассказали в полиции, уточнив, что пациентка лечилась от коронавируса.

В полиции отметили, что произошло 19 ноября в Печерском районе столицы.

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