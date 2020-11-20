В больнице Киева повесилась пенсионерка с коронавирусом

В киевской больнице повесилась женщина, которая лечилась от коронавируса.
В Киеве в клинической больнице №12 покончила с собой женщина, которая лечилась от коронавируса.
Как сообщили УНН в Главном управлении Нацполиции Киева, женщина повесилась.
"Пенсионерка 1942 года рождения повесилась, лечилась в больнице. Открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство)", – рассказали в полиции, уточнив, что пациентка лечилась от коронавируса.
В полиции отметили, что произошло 19 ноября в Печерском районе столицы.
Новости Киева - о чем ранее сообщал Главред:
- В конце сентября нынешнего года в Киевской городской клинической больнице №4 (где лечат больных коронавирусом людей) за два дня произошло два эпизода суицида.
- 20 октября в Киеве больной COVID-19 мужчина выбросился из окна больницы.
- Спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что данные происшествия расследуются именно как самоубийства.
Автор: Мария Тупик