В больницы попадут избранные: Степанов рассказал о кризисе в медицинской системе

Степанов рассказал об угрозе коллапса в медицине / УНИАН

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – ежедневно в стране фиксируют около 8 тысяч случаев заражения. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.

Министр здравоохранения сообщил на ежедневном брифинге в воскресенье, 1 ноября, что в Украине в больницах находятся 26 593 пациента с COVID-19 или подозрением на болезнь. Количество пациентов в стационарах на 3,5 тысячи превысило количество больных еще неделю назад.

"У нашей медицинской системы есть предел - это 52 тысячи коек в целом по стране... Больше быть не может, как бы мы не пытались", - отметил он.

Степанов отметил, что для больных с коронавирусом отведено 30% процентов от всего коечного фонда.

"Другие болезни не сделали каникулы, и этим людям тоже надо оказывать помощь - лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни", - подчеркнул глава Минздрава.

Как прогнозирует министр, 52 тысячи коек быстро заполнятся, а затем медикам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и отбору пациентов, каких будут брать на лечение, а каких нет.

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