В больницы попадут избранные: Степанов рассказал о кризисе в медицинской системе

Как прогнозирует министр, 52 тысячи коек быстро заполнятся, а затем медикам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и отбору пациентов.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – ежедневно в стране фиксируют около 8 тысяч случаев заражения. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
Министр здравоохранения сообщил на ежедневном брифинге в воскресенье, 1 ноября, что в Украине в больницах находятся 26 593 пациента с COVID-19 или подозрением на болезнь. Количество пациентов в стационарах на 3,5 тысячи превысило количество больных еще неделю назад.
"У нашей медицинской системы есть предел - это 52 тысячи коек в целом по стране... Больше быть не может, как бы мы не пытались", - отметил он.
Степанов отметил, что для больных с коронавирусом отведено 30% процентов от всего коечного фонда.
"Другие болезни не сделали каникулы, и этим людям тоже надо оказывать помощь - лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни", - подчеркнул глава Минздрава.
Как прогнозирует министр, 52 тысячи коек быстро заполнятся, а затем медикам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и отбору пациентов, каких будут брать на лечение, а каких нет.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.