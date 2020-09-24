В Британии коронавирусом специально заразят тысячи людей

Около 37 тысяч человек в 162 странах готовы испытать на себе действие вакцины / Reuters

В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам.

Законность эксперимента еще предстоит подтвердить Управлению по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA) и независимому комитету по этике. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Исследователи планируют ввести 2 тысячам добровольцев разные виды вакцины от коронавируса, а затем подсадить частицы заболевания. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата. Через месяц после этого проведут "контрольное" заражение.

Руководить процессом будет Имперский колледж Лондона. Пока что в распоряжении ученых лишь есть небольшой госпиталь на 24 места. Исследователи уже обратились к властям с просьбой профинансировать предоставление помещения, где смогут комфортно находиться на карантине хотя бы несколько сотен человек.

"Подвергнув коронавирусу всего несколько сотен тщательно отобранных молодых, здоровых людей, мы можем проверить огромное число вакцин очень быстро", - рассказал один из инициаторов проекта в Британии, 18-летний Аластэр Фрейзер-Уркр, который также станет одним из добровольцев.

На данный момент около 37 тысяч человек в 162 странах готовы испытать на себе действие вакцины.

Вакцина от коронавируса - что известно: