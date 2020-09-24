УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Британии коронавирусом специально заразят тысячи людей

24 сентября 2020, 08:00

Ученые хотят проверить действие вакцины от Covid-19.

Вакцина
Около 37 тысяч человек в 162 странах готовы испытать на себе действие вакцины / Reuters

В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам.

Законность эксперимента еще предстоит подтвердить Управлению по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA) и независимому комитету по этике. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Исследователи планируют ввести 2 тысячам добровольцев разные виды вакцины от коронавируса, а затем подсадить частицы заболевания. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата. Через месяц после этого проведут "контрольное" заражение.

Руководить процессом будет Имперский колледж Лондона. Пока что в распоряжении ученых лишь есть небольшой госпиталь на 24 места. Исследователи уже обратились к властям с просьбой профинансировать предоставление помещения, где смогут комфортно находиться на карантине хотя бы несколько сотен человек.

"Подвергнув коронавирусу всего несколько сотен тщательно отобранных молодых, здоровых людей, мы можем проверить огромное число вакцин очень быстро", - рассказал один из инициаторов проекта в Британии, 18-летний Аластэр Фрейзер-Уркр, который также станет одним из добровольцев.

На данный момент около 37 тысяч человек в 162 странах готовы испытать на себе действие вакцины.

Вакцина от коронавируса - что известно:

  • Президент Дональд Трамп заявил, что готов первым в США сделать прививку от коронавируса. Правда, есть условие – вакцина должна быть безопасной.
  • 16 сентября президент Трамп заявил, что вакцина от коронавируса Covid-19 появится в Штатах через три или через четыре недели.
  • Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.
  • В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.
  • Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. Эксперты бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
  • 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
  • Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.

коронавирус коронавирус новости Вакцина новости Украины и мира ученые
Сейчас вы просматриваете новость «В Британии коронавирусом специально заразят тысячи людей». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:00
В Британии коронавирусом специально заразят тысячи людей
07:39
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
07:15
Ольга Бузова случайно показала голую грудь на видео Фото
07:03
Ученые сделали важное для борьбы с коронавирусом открытие
06:54
Тайной инаугурацией Лукашенко обманывает сам себя мнение
06:35
Омолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фото Фото
05:59
Как вывести муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео
05:29
Стало известно, какое спиртное полезно для тела
05:06
Астрологи узнали, кто получит влиятельных наставников и крупный доход Видео
04:33
Эксперт оценил шансы военного вторжения РФ в Беларусь Видео
04:09
Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото Фото Видео
03:40
Врач назвала неожиданные симптомы коронавируса у детей Видео
03:01
Стало известно, как долго Киеву светит "оранжевая" зона Видео
02:15
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
01:34
Юлия Панкова раскрыла чем полезен грецкий орех, и как его есть
00:55
Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь
00:21
Ученые нашли новый признак распространенного типа диабета
23 сентября, среда
23:58
В МИД Украины высказались о легитимности Лукашенко
23:55
Динамо обыграло Гент в гостях в матче Лиги Чемпионов Фото Видео
23:27
"Атакуют вирусы и баги": Зеленский распек деятельность ООН
22:49
В Минздраве перечислили опасные болезни, число которых выросло в 2020 году
22:34
Тайную инаугурацию Лукашенко осудили США и Канада Видео
22:19
МВД запустит чат-бот по местным выборам - подробности Видео
22:07
МИД Великобритании обвинил Россию в искажении фактов в деле Навального Видео
21:51
Власти Львова ошарашили размером убытков от коронавируса Видео
21:41
У сбившего троих человек Эльмина Гулиева нашли наркотики в крови
21:41
Коронавирус в Украине резко активизировался: много новых зараженных и жертв Видео
21:25
В Минске задержали полсотни протестующих против инаугурации Лукашенко Видео
21:15
Черная Вдова выйдет только в 2021 году
21:10
Вода для крымчан: в сети показали жуткие фото фильтров
20:57
Лукашенко по одной причине плевать на международное право – экс-лидер Беларуси Видео
20:40
В школах появится новый предмет - что будут изучать старшеклассники
20:33
Диабет: медики указали на тихий признак во рту Видео
20:27
Дипломат сказал, каких украинцев в Крыму преследуют оккупанты
20:11
Украинскую телеведущую вытащили из канализации с мертвыми крысами и отбросами
19:59
Кабмин пригрозил санкциями против онлайн-сервисов, пропагандирующих российский контент
19:58
Экс-лидер Беларуси объяснил, почему Лукашенко втихаря провел инаугурацию Видео
19:48
Тест на овуляцию: 5 способов эффективного использования Видео
19:27
В Минске начали разгонять протестующих водомётами Видео
19:24
Суд арестовал имущество скандального нардепа-взяточника
19:11
Ученые выяснили, сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно Видео
18:58
В НБУ назвали главные причины роста курса доллара
18:31
США ударили по России санкциями из-за вмешательства в дела Украины Видео
18:06
"Выгорело много квартир": под Киевом огонь охватил дом Фото Видео
18:03
"Теперь можно": Тимати засветился с шикарной блондинкой
18:02
Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото Фото
17:48
В Польше создали первое в мире лекарство от коронавируса Видео
17:42
Алкоголь во время беременности: эксперты дали окончательный ответ Видео
17:30
Самая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастись Видео
17:23
Трамповские соколы в небе - над городами Украины пролетели американские самолеты Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять