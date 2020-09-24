В Британии коронавирусом специально заразят тысячи людей

Ученые хотят проверить действие вакцины от Covid-19.
В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам.
Законность эксперимента еще предстоит подтвердить Управлению по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA) и независимому комитету по этике. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Исследователи планируют ввести 2 тысячам добровольцев разные виды вакцины от коронавируса, а затем подсадить частицы заболевания. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата. Через месяц после этого проведут "контрольное" заражение.
Руководить процессом будет Имперский колледж Лондона. Пока что в распоряжении ученых лишь есть небольшой госпиталь на 24 места. Исследователи уже обратились к властям с просьбой профинансировать предоставление помещения, где смогут комфортно находиться на карантине хотя бы несколько сотен человек.
"Подвергнув коронавирусу всего несколько сотен тщательно отобранных молодых, здоровых людей, мы можем проверить огромное число вакцин очень быстро", - рассказал один из инициаторов проекта в Британии, 18-летний Аластэр Фрейзер-Уркр, который также станет одним из добровольцев.
На данный момент около 37 тысяч человек в 162 странах готовы испытать на себе действие вакцины.
Вакцина от коронавируса - что известно:
- Президент Дональд Трамп заявил, что готов первым в США сделать прививку от коронавируса. Правда, есть условие – вакцина должна быть безопасной.
- 16 сентября президент Трамп заявил, что вакцина от коронавируса Covid-19 появится в Штатах через три или через четыре недели.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.
- В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. Эксперты бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.