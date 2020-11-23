В Британии рассказали, какой эффективной будет оксфордская вакцина от COVID-19

В Британии рассказали об оксфордской вакцине от COVID-19 / Фото Reuters

Шведско-британская компания Аstrazeneca оценивает эффективность собственной вакцины от китайского коронавируса COVID-19 приблизительно в 70%.

Об этом сообщили представители пресс-службы компании. Клинические испытания вакцины AZD1222 осуществлялись в Великобритании и Бразилии. Как сообщают в Аstrazeneca, они продемонстрировали высокую эффективность предотвращения COVID-19. При этом не было зафиксировано ни одного тяжелого случая заболевания либо госпитализации участников испытаний вакцины. Всего в промежуточном этапе анализа участвовал 131 пациент.

Кроме того, проводились исследования двух режимов дозирования. Препарат был эффективен на 90%, когда его вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом не менее месяца. Другой режим дозирования показал эффективность 62% во время введения в виде двух полных доз с интервалом не менее месяца. В среднем эффективность вакцины составила 70%.

"Независимый совет по контролю за безопасностью данных определил, что анализ достиг своей основной конечной точки, показывающей защиту от COVID-19 через 14 дней или более после получения двух доз вакцины. Никаких серьезных событий безопасности, связанных с вакциной, подтверждено не было. AZD1222 хорошо переносился при обоих режимах дозирования", ‒ сообщили в компании.

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