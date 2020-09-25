В Чехии придумали способ обеззаразить коронавирус

Изобретение даст возможность находиться в помещении без масок.
Чешские ученые придумали уникальные фильтры для вентиляционных систем, которые помогут обеззараживать среду в помещениях. Изобретение может стать незаменимым в условиях пандемии коронавируса.
Фильтры состоят из двух слоев, которые проводят ток. А между ними — нано-ткань, которую можно нагреть до 92 градусов в течение 15 минут – такой температуры должно хватить, чтобы убить коронавирус, передает ТСН.
Фильтры должны быть интегрированы в вентиляционные системы зданий. Если это произойдет в будущем, то люди смогут наконец-то снять маски.
Чешские ученые взяли за основу идею своих французских коллег, которые в результате исследований выяснили, что вирус погибает при температуре в 92 градуса.
Изобретатели за три месяца создали полностью рабочий прототип. Им стал обычный вентилятор, его устанавливают в квартирах или уборных.
"Чтобы нагреть поверхность фильтра, достаточно всего 12 вольт. Подключите ток. На термометре можно увидеть, как температура начинает расти. То есть мы нагреваем и стерилизуем фильтр электрическим током. Принцип такой же, как и у других типов фильтров, которые стерилизуют при помощи микроволновой печи. Наша же технология позволит делать это в промышленных масштабах ", — рассказал руководитель группы изобретателей Лукаш Войтех.
Напомним:
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в украинских школах и детсадах фиксируют вспышки заражения коронавирусом из-за того, что там нет качественно работающей приточно-вытяжной механической вентиляции.
- Международная группа ученых США и Ирландии сделала открытие, которое поможет разработать новые способы борьбы с пандемией коронавируса.
- Ученые Американского института физики назвали главные факторы, которые значительно снижают живучесть коронавируса SARS-CoV-2.
- Исследователи из Принстонского университета США составили четыре сценария развития пандемии коронавируса на ближайшие пять лет.