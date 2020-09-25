В Чехии придумали способ обеззаразить коронавирус

С уникальными фильтрами для вентиляции маски можно будет снять / УНИАН

Чешские ученые придумали уникальные фильтры для вентиляционных систем, которые помогут обеззараживать среду в помещениях. Изобретение может стать незаменимым в условиях пандемии коронавируса.

Фильтры состоят из двух слоев, которые проводят ток. А между ними — нано-ткань, которую можно нагреть до 92 градусов в течение 15 минут – такой температуры должно хватить, чтобы убить коронавирус, передает ТСН.

Фильтры должны быть интегрированы в вентиляционные системы зданий. Если это произойдет в будущем, то люди смогут наконец-то снять маски.

Чешские ученые взяли за основу идею своих французских коллег, которые в результате исследований выяснили, что вирус погибает при температуре в 92 градуса.

Изобретатели за три месяца создали полностью рабочий прототип. Им стал обычный вентилятор, его устанавливают в квартирах или уборных.

"Чтобы нагреть поверхность фильтра, достаточно всего 12 вольт. Подключите ток. На термометре можно увидеть, как температура начинает расти. То есть мы нагреваем и стерилизуем фильтр электрическим током. Принцип такой же, как и у других типов фильтров, которые стерилизуют при помощи микроволновой печи. Наша же технология позволит делать это в промышленных масштабах ", — рассказал руководитель группы изобретателей Лукаш Войтех.

Напомним: