В Чехии водометами и газом разогнали протест против карантина: фоторепортаж

В Праге правоохранители с применением слезоточивого газа и водометов разогнали протест ультрас против карантина в связи с пандемией коронавируса.

Как информирует Радио Прага, акция протеста состоялась на Староместской площади.

Организаторы анонсировали акцию, как демонстрацию против "сбивающих с толку правительственных ограничений". В результате столкновений около 20 человек получили различные травмы, четверо стражей порядка были госпитализированы. Ультрас пытались прорваться сквозь колону полиции и применили петарды.

Глава пражской полиции Томаш Лерх сообщил, что в акции протеста приняли участие около двух тысяч человек, из них 400 – радикально настроенные футбольные фанаты. В Праге разрешены собрания не более 500 человек, поэтому полиция приняла решение жестко разгонять протест.

По данным правоохранителей, демонстранты грубо нарушили карантин, отказываясь надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Накануне акции организаторы уверяли, что все нормы будут строго соблюдены.

Читайте такжеПротив карантина: в Шотландии официанты высыпали лед под парламентДемонтрация началась в 14:00, а через полтора часа правоохранители потребовали, чтобы протестующие разошлись. Отказ спровоцировал жесткие меры. Полиция задержала свыше 100 человек.

Отметим, с 5 октября по причине ухудшения эпидемиологической ситуации власти Чехии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. В стране зарегистрировано более 170 тыс. случаев COVID-19, умерли 1 тыс. 402 человек.