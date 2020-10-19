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В Чехии водометами и газом разогнали протест против карантина: фоторепортаж

19 октября 2020, 01:37

Около 20 человек получили травмы.

  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters
  • Протест против карантина в Чехии Фото: Reuters

В Праге правоохранители с применением слезоточивого газа и водометов разогнали протест ультрас против карантина в связи с пандемией коронавируса.

Как информирует Радио Прага, акция протеста состоялась на Староместской площади.

Организаторы анонсировали акцию, как демонстрацию против "сбивающих с толку правительственных ограничений". В результате столкновений около 20 человек получили различные травмы, четверо стражей порядка были госпитализированы. Ультрас пытались прорваться сквозь колону полиции и применили петарды.

Глава пражской полиции Томаш Лерх сообщил, что в акции протеста приняли участие около двух тысяч человек, из них 400 – радикально настроенные футбольные фанаты. В Праге разрешены собрания не более 500 человек, поэтому полиция приняла решение жестко разгонять протест.

По данным правоохранителей, демонстранты грубо нарушили карантин, отказываясь надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Накануне акции организаторы уверяли, что все нормы будут строго соблюдены.

Читайте такжеПротив карантина: в Шотландии официанты высыпали лед под парламентДемонтрация началась в 14:00, а через полтора часа правоохранители потребовали, чтобы протестующие разошлись. Отказ спровоцировал жесткие меры. Полиция задержала свыше 100 человек.

Отметим, с 5 октября по причине ухудшения эпидемиологической ситуации власти Чехии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. В стране зарегистрировано более 170 тыс. случаев COVID-19, умерли 1 тыс. 402 человек.

  • Напомним, в столице Чехии Праге футбольные и хоккейные фаны устроили акции протеста против карантина, которые переросли в массовые беспорядки на улицах.

  • Как ранее писал Главред, в столице Чехии Праге власти решили открыть специальный отель для больных опасным коронавирусом - там могут "пересидеть" болезнь те, кто боится заразить близких, или те кто заболел во время путешествия.

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