В Черкассах отказались от карантина выходного дня и сказали, где чаще всего заражаются COVID-19

Карантин выходного дня отказались вводить Черкассы - Новости Черкассы / УНИАН

Черкассы отказались вводить карантин выходного дня.

По словам мэра города Анатолия Бондаренко, в городе действительно есть проблемы с тестами на COVID-19 и койкоместами – однако он не намерен решать проблемы здравоохранения за счет предпринимателей, пишет местное издание 18000.com.ua.

Директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧМР Всеволод Кульчиковський также заявил, что карантин выходного дня, с противоэпидемической точки зрения, – решение некорректное и неэффективное.

По его словам, чаще всего коронавирусом на сегодня заражаются в кабинетах врачей.

Местные власти прямо на заседании исполкома провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором проголосовали за то, чтобы не вводить карантин выходного дня на территории города.

Карантин выходного дня в Черкассах – что разрешается:

свободно передвигаться по городу;

работа ТРЦ;

принимать посетителей в заведениях общественного питания и других развлекательных заведениях;

принимать посетителей в фитнес-центрах, спортивных залах, бассейнах;

работа рынков;

работа субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работа учреждений культуры.

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