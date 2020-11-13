В Черкассах отказались от карантина выходного дня и сказали, где чаще всего заражаются COVID-19

Мэр города заявил, что не намерен решать проблемы здравоохранения за счет предпринимателей.
Черкассы отказались вводить карантин выходного дня.
По словам мэра города Анатолия Бондаренко, в городе действительно есть проблемы с тестами на COVID-19 и койкоместами – однако он не намерен решать проблемы здравоохранения за счет предпринимателей, пишет местное издание 18000.com.ua.
Директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧМР Всеволод Кульчиковський также заявил, что карантин выходного дня, с противоэпидемической точки зрения, – решение некорректное и неэффективное.
По его словам, чаще всего коронавирусом на сегодня заражаются в кабинетах врачей.
Местные власти прямо на заседании исполкома провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором проголосовали за то, чтобы не вводить карантин выходного дня на территории города.
Карантин выходного дня в Черкассах – что разрешается:
- свободно передвигаться по городу;
- работа ТРЦ;
- принимать посетителей в заведениях общественного питания и других развлекательных заведениях;
- принимать посетителей в фитнес-центрах, спортивных залах, бассейнах;
- работа рынков;
- работа субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- работа учреждений культуры.
Карантин выходного дня в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 11 ноября в Украине не только ввели карантин выходного дня – карантин снова стал общенациональным. То есть зон больше не будет, запреты действуют во всех регионах. С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
- Ранее мэр Николаева назвал главную угрозу для города из-за карантина выходного дня. Мэр Николаева Сенкевич, который сам болен COVID-19, выступил против карантина выходного дня.
- Вслед за Львовом, где мэр Андрей Садовый назвал "глупым" решение Кабмина о введении карантина выходного дня, власти Славянска тоже отказались вводить карантин выходного дня.
- В ближайшие выходные в Ровно не будут вводить карантин выходного дня, заявил мэр города Владимир Хомко.
- И еще один город отказался от карантина выходного дня. По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине.
Автор: Диана Беловодская