В дом Камалии "зашел" Covid-19: певица назвала главную опасность вируса

Наталья Захур (Камалия) сообщила, что ее дом не миновал Covid-19 / Скриншот с instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия (Наталья Захур) поделилась, что в ее дом "зашел" коронавирус Covid-19.

Исполнительница в Instagram опубликовала фото, на котором она запечатлена с мужем-бизнесменом Мохаммадом Захуром и детьми, и написала, что ее дом не миновал вирус.

Артистка добавила, что коронавирус опасен тем, что сначала многие люди воспринимают его, как, в частности, обычную простуду, продолжают заражать других, а когда болезнь набирает обороты – оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями.

"Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают ее вначале за обычную простуду, ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция – Ред.), отравление – и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других…", – отметила певица.

/ Скриншот с instagram.com/kamaliyaofficial