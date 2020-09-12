В дом Камалии "зашел" Covid-19: певица назвала главную опасность вируса

Исполнительница указала на "коварность" коронавируса.
Украинская певица Камалия (Наталья Захур) поделилась, что в ее дом "зашел" коронавирус Covid-19.
Исполнительница в Instagram опубликовала фото, на котором она запечатлена с мужем-бизнесменом Мохаммадом Захуром и детьми, и написала, что ее дом не миновал вирус.
Артистка добавила, что коронавирус опасен тем, что сначала многие люди воспринимают его, как, в частности, обычную простуду, продолжают заражать других, а когда болезнь набирает обороты – оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями.
"Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают ее вначале за обычную простуду, ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция – Ред.), отравление – и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других…", – отметила певица.
- Справка. Девичья фамилия Натальи Захур – Шмаренкова, сообщает Википедия. Певица родилась 18 мая 1977 года.
- Захур получила звание заслуженная артистка Украины. Также она является победительницей 14-го конкурса красоты Миссис Мира.
Автор: Екатерина Присяжнюк