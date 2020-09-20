В двух областях Украины коронавирус отступил

К смягчению карантина готовы две области Украины / УНИАН

Коронавирус в Украине вошел в азарт. По состоянию на 20 сентября в стране официально зарегистрировали 175 678 случаев заражения, каждый день выявляют около 3000 больных. Из-за ситуации с коронавирусом ослабить карантин могут только 2 области – Кировоградская и Херсонская.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что в 22 областях, в том числе и в Киеве, превышен допустимый показатель заболеваемости COVID-19, который не должен превышать 40 человек на 100 тысяч населения. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 388,3.

Таким образом по состоянию на 20 сентября ослабить карантин не могут в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях.

Готовы смягчить ограничения лишь Кировоградская и Херсонская области.

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