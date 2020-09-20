В двух областях Украины коронавирус отступил

Кировоградская и Херсонская области готовы к смягчению карантина.
Коронавирус в Украине вошел в азарт. По состоянию на 20 сентября в стране официально зарегистрировали 175 678 случаев заражения, каждый день выявляют около 3000 больных. Из-за ситуации с коронавирусом ослабить карантин могут только 2 области – Кировоградская и Херсонская.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что в 22 областях, в том числе и в Киеве, превышен допустимый показатель заболеваемости COVID-19, который не должен превышать 40 человек на 100 тысяч населения. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 388,3.
Таким образом по состоянию на 20 сентября ослабить карантин не могут в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях.
Готовы смягчить ограничения лишь Кировоградская и Херсонская области.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 19 сентября в Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки – 669 человек.
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.