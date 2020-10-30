В ЕС оценили вероятность закупки вакцины от COVID-19 в России и Китае

Любая вакцина от коронавируса может попасть на рынок ЕС только в том случае, если она будет соответствовать европейским стандартам качества.
В планы Брюсселя не входит закупка вакцины от коронавируса, которая производится в Китае или России. Иностранные препараты от COVID-19 могут попасть на территорию ЕС лишь в случае, если будет подтверждена их безопасность и эффективность.
Такое заявление сделал представитель Европейской комиссии Эрик Мамер в пятницу, 30 декабря, сообщает издание Укринформ.
По его словам, Евросоюз принял специальную стратегию по вакцинации от COVID-19, которая не предусматривает закупки препарата у других государств.
"Мы не ведем переговоров ни с российскими, ни с китайскими компаниями. Это европейская стратегия вакцинации, и все страны-члены подписались под этим процессом. Это не говорит о том, что какие-то другие вакцины не будут попадать на наш рынок, но если они будут попадать, они должны пройти через процесс авторизации в Европейском Союзе", - сказал Мамер, отметив, что вакцины должны пройти процедуру сертификации.
Также он добавил, что если какое-либо государство Евросоюза примет решение закупить вакцину, которая не получила разрешение на ее использование в ЕС, Еврокомиссия продемонстрирует реакцию.Читайте такжеУ испытавших российскую вакцину нашли COVID-19
"На данный момент это чисто гипотетический вопрос, но если что-то подобное произойдет, Еврокомиссия будет вынуждена принимать соответствующие (правовые) меры", - подчеркнул Мамер.
Вакцина от COVID-19
- Первая вакцина против коронавирусной инфекции была зарегистрирована на территории России. Ее разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
- В ВОЗ раскритиковали Москву за регистрацию вакцины, которая не прошла испытание в третьей фазе исследований. Безопасность и эффективность такого препарата не подтверждена.
- В августе вакцину против COVID-19 зарегистрировали в Китае. Китайские специалисты пообещали начать экстренное производство препарата в случае массовой вспышки коронавирусной инфекции на территории государства.
- Правительства стран Евросоюза пока не определились с алгоритмом вакцинации граждан. Предполагается, что до 2022 года в Европе будет проходить только частичная вакцинация.