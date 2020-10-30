В ЕС оценили вероятность закупки вакцины от COVID-19 в России и Китае

Евросоюз примет меры против государств, которые попытаются закупить вакцину от коронавируса в других странах / Reuters

В планы Брюсселя не входит закупка вакцины от коронавируса, которая производится в Китае или России. Иностранные препараты от COVID-19 могут попасть на территорию ЕС лишь в случае, если будет подтверждена их безопасность и эффективность.

Такое заявление сделал представитель Европейской комиссии Эрик Мамер в пятницу, 30 декабря, сообщает издание Укринформ.

По его словам, Евросоюз принял специальную стратегию по вакцинации от COVID-19, которая не предусматривает закупки препарата у других государств.

"Мы не ведем переговоров ни с российскими, ни с китайскими компаниями. Это европейская стратегия вакцинации, и все страны-члены подписались под этим процессом. Это не говорит о том, что какие-то другие вакцины не будут попадать на наш рынок, но если они будут попадать, они должны пройти через процесс авторизации в Европейском Союзе", - сказал Мамер, отметив, что вакцины должны пройти процедуру сертификации.

Также он добавил, что если какое-либо государство Евросоюза примет решение закупить вакцину, которая не получила разрешение на ее использование в ЕС, Еврокомиссия продемонстрирует реакцию.Читайте такжеУ испытавших российскую вакцину нашли COVID-19

"На данный момент это чисто гипотетический вопрос, но если что-то подобное произойдет, Еврокомиссия будет вынуждена принимать соответствующие (правовые) меры", - подчеркнул Мамер.

Вакцина от COVID-19