В Европе подтвердились случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19

Коронавирус начал заражать повторно / Reuters

Во вторник, 25 августа, вирусологи в Бельгии и Нидерландах зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом COVID-19.

Исследование генома вируса показало, что єто именно повторное заражение, а не последствия первого инфицирования, сообщает Deutsche Welle.

Во втором штамме вируса исследователи обнаружили 11 мутаций.

В частности, в Нидерландах дважды заразился пожилой мужчина со слабым иммунитетом. А пациент в Бельгии заразился COVID-19 во второй раз через три месяца после выздоровления.

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Как сообщал Главред, ранее Гонконге нашли пациента, который заразился коронавирусом во второй раз – им стал 33-летний местный житель. Это первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19. Заболевание у мужчины обнаружили спустя 4,5 месяца после первого случая заражения.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 26 августа, в мире зарегистрированы 23 889 150 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 231 600 новых зараженных.

При этом 819 414 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

Коронавирус - статистика 26 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 25 августа

По состоянию на вторник, 25 августа, в Украине зафиксированы 108 415 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 24 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1658.

Жертвами COVID-19 стали 2318 человек (+25 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 52 870 человек (+346 за сутки).