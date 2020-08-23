В Германии медики сделали открытие последствий Covid-19

Медики из Германии сделали открытие о коронавирусе / Reuters

В Германии медики обнаружили следы коронавирусной инфекции у пациентов, которые ранее перенесли Covid-19и якобы выздоровели.

Как отмечается в исследовании журнала Oxford Academic, изначально пациентам ставили диагноз миокардит.

Специалисты сравнили статистику и увидели, что все люди со схожими симптомами ранее тяжело болели коронавирусом.

"Особенность наших случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам CoViD-19 уже прошёл или протекает в безвредной форме", — приводятся слова профессора Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филипа Венцеля.

По словам немецких специалистов в сфере медицины, врачам следует обращать больше внимания на сердечно-сосудистую систему из-за возможных последствий коронавируса. Они подчеркивают, что все больные с тяжелыми формами Covid-19 после выздоровления непременно должны пройти диагностику, проверить сердце и сосуды.

Напомним, в воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что украинский политик Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Также заболела ее дочь Евгения Тимошенко и зять Артур Чечеткин.

Позже стало известно, что состояние украинского политика, народного депутата Украины, лидера фракции Батькивщина Юлии Тимошенко оценивается как тяжелое.