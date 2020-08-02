В Греции впервые с апреля резко возросло число заражений коронавирусом

Стремительный рост числа зараженных коронавирусом начался в последние несколько дней / Фото pixabay.com

В Греции зафиксировали крупнейший с апреля прирост числа зараженных коронавирусом. В субботу, 1 августа, за сутки в стране зарегистрировали 110 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Национальной организации здравоохранения, передает Kathimerini.

Из больше сотни новых заражений только девять связаны с путешествиями за границу. В прошлый раз показатель превышал сотню еще в апреле. В течение июня и большую часть июля лишь несколько раз регистрировали более 50 новых больных за сутки.

Стремительный рост числа зараженных коронавирусом начался в последние несколько дней: с 30 июня по 1 августа включительно суточный рост составил 57, 65, 76 и 110 новых больных.

Общее количество зарегистрированных заражений COVID-19 в Греции с начала эпидемии возросло до 4587, при этом 206 человек скончались.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 7:00 воскресенья, 2 августа, в мире зарегистрированы 17 795 047 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 262 013 новых зараженных. При этом 684 111 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. За сутки умерли 5 336 человек.