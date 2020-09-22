В Харькове из-за наплыва больных Covid-19 массово увольняются врачи

Уже 25 врачей подали заявления на увольнение.
Коронавирус в Украине в последнее время стал активно распространяться – ежедневно в стране фиксируют около 3000 новых случаев заражения. На врачей возросла нагрузка, и не все из них ее выдерживают. В частности, в опорной больнице № 25 в Харькове уже 25 медиков написали заявления на увольнение.
Об этом рассказала заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне-Харків".
По ее словам, подтолкнул врачей на такой шаг интенсивный наплыв пациентов с коронавирусной болезнью.
"25 человек на сегодняшний день подали заявления на увольнение, я разговаривала с главным врачом. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве, их на сегодня нет ", - сообщила Горбунова-Рубан.
Также заместитель харьковского городского головы отметила, что врачи боятся.
"Они пишут заявления, потому что им страшно - за себя, за своих близких, детей, внуков, ведь они идут домой и туда все несут", - сказала Горбунова-Рубан.
Отметим, по состоянию на 22 сентября коронавирус в Харьковской области выявили у 15 505 человек, за последние сутки зарегистрировали 372 случая заболевания. Всего в области с начала пандемии скончались 308 человек с подтверждённым диагнозом Covid-19, за последние сутки +7.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 22 сентября вице-президент НАН Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний заявил, что уже к пятнице, 25 сентября, количество больных Covid-19 составит от 2873 до 4408 случаев при среднем значении 3580 в сутки. Это на 500 больше, чем было на прошлой неделе.
- 19 сентября в Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки – 669 человек.
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.