В Харькове из-за наплыва больных Covid-19 массово увольняются врачи

В Харькове из-за наплыва больных Covid-19 увольняются врачи / Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время стал активно распространяться – ежедневно в стране фиксируют около 3000 новых случаев заражения. На врачей возросла нагрузка, и не все из них ее выдерживают. В частности, в опорной больнице № 25 в Харькове уже 25 медиков написали заявления на увольнение.

Об этом рассказала заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне-Харків".

По ее словам, подтолкнул врачей на такой шаг интенсивный наплыв пациентов с коронавирусной болезнью.

"25 человек на сегодняшний день подали заявления на увольнение, я разговаривала с главным врачом. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве, их на сегодня нет ", - сообщила Горбунова-Рубан.

Также заместитель харьковского городского головы отметила, что врачи боятся.

"Они пишут заявления, потому что им страшно - за себя, за своих близких, детей, внуков, ведь они идут домой и туда все несут", - сказала Горбунова-Рубан.

Отметим, по состоянию на 22 сентября коронавирус в Харьковской области выявили у 15 505 человек, за последние сутки зарегистрировали 372 случая заболевания. Всего в области с начала пандемии скончались 308 человек с подтверждённым диагнозом Covid-19, за последние сутки +7.

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