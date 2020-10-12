В Харькове пояснили, вернется ли Кернес в город к выборам

Кернес может не вернуться в Харьков к выборам мэра / УНИАН

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер высказал мнение, что мэр Харькова Геннадий Кернес не вернется в Харьков до местных выборов, в которых он принимает участие в качестве кандидата.

Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что состояние Кернеса сейчас остается тяжелым.

По словам чиновника, после транспортировки в немецкую клинику Шарите мэру Харькова не стало лучше.

"Как себя чувствует Кернес? По моим данным, плохо. Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", – сказал Кучер.

Глава ОГА в контексте болезни Кернеса подчеркнул, что в харьковском регионе стало настоящей проблемой отказ людей признавать сам факт такого заболевания, как коронавирус.

"До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – сказал Кучер.

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